Manuela Arcuri parla delle molestie ricevute sul set ad inizio carriera

L’attrice si è raccontata in una lunga intervista in cui ha rivelato molti dettagli della sua vita privata, comprese le molestie subite all’inizio della carriera.

Manuela Arcuri, l’attrice di Latina ha raccontato solo recentemente alcuni retroscena sul set. Dopo anni di silenzio, alla fine anche la bella e giunonica attrice ha ammesso di aver subito delle molestie.

L’attrice svela un lato inedito della sua vita, che purtroppo appare simile a quanto vissuto da altre migliaia di donne che aspirano a una carriera nel mondo dello spettacolo. C’era sempre chi inevitabilmente le toccava una gamba, allungava una mano, oppure le chiedevano di mostrare il seno, racconta la Arcuri.

Anche Manuela Arcuri dunque molestata sul set?

L’attrice di Latina ha raccontato solo di recente, alcuni retroscena sul set

Anche Manuela Arcuri ha dunque vissuto l’incubo delle molestie sul set. L’attrice ne ha parlato in una lunga intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale. La 43enne ha raccontato che, come tante colleghe, pure lei ha ricevuto delle avance sgradite ai provini o dietro le quinte di qualche fiction importante.

Nella sua lunga intervista l’attrice ha rivelato di aver subito avance insistenti e richieste sessuali che l’hanno messa in crisi. All’epoca era una giovanissima attrice alle sue prime esperienze e non sapeva come reagire ma oggi sì che saprebbe farlo e lei stessa conferma: “Oggi gli tirerei uno schiaffone”.

L’ex protagonista della fortunata serie Televisiva “Carabinieri” ha rivelato che proprio in alcuni casting, al cospetto di certi registi, spesso le hanno chiesto di mostrare il seno anche quando non erano previste delle scene di nudo. Alla fine confida: “In alcuni casting ti facevano le solite domande, come ti chiami, da dove vieni e poi dicevano: “Fai vedere il seno”. Erano dei depravati, ma dopo due o tre volte gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo perché devo mostrare il seno?”.

Manuela Arcuri molestata sul set come tante sue colleghe ma anche altre donne visto che lo stesso accade in altri posti di lavoro, almeno secondo il suo pensiero, e poi spiega come nel loro settore le cose siano ancora più complicate proprio perché il regista sente di avere il coltello dalla parte del manico. Inutile dire che allo sfogo della Arcuri sono seguite polemiche e accuse soprattutto da parte di donne che, come sempre, scadono nei soliti clichè parlando di accuse tardive ma, soprattutto, chiedendosi quali siano state le sue risposte all’epoca e se alla fine abbia ceduto alle molestie per andare avanti.

Tutte cattiverie nei confronti di Manuela Arcuri che trovano l’apice sicuramente quando qualcuno tira fuori la storia dei calendari come se posare per delle foto desse agio a qualcuno di molestare una donna o un’altra persona. Quando si smetterà di leggere questi commenti e come andrà a finire questa diatriba adesso?

Gli ultimi anni di Manuela Arcuri

Manuela Arcuri ha poi confidato che gli ultimi anni sono stati molto difficili dal punto di vista professionale. Dopo il grande successo della fiction Mediaset Pupetta l’attrice di Latina doveva girare il sequel. Per via della gravidanza, però, ha dovuto rifiutare questa importante proposta di lavoro

In seguito alla nascita del figlio Mattia Manuela Arcuri si è allontanata per due anni dal mondo dello spettacolo. Una scelta che ha lasciato il segno nel suo curriculum:

“Dopo due anni la mia casa di produzione, la Ares, ha avuto grandi problemi ed è fallita. Sono rimasta senza agente, produzione, ufficio stampa. Non ero abituata a bussare alle porte, loro mi procuravano due fiction all’anno. Sono andata avanti con difficoltà ed è arrivato pure il Covid. Sono stati anni un po’ difficili ma le difficoltà spesso si trasformano in opportunità”

Ora Manuela Arcuri ha ripreso in mano la sua carriera: ha partecipato a Ballando con le Stelle e ha lavorato ad un docu-film per il quale è stata premiata a Venezia.

Intanto Manuela Arcuri ha già deciso che non avrà un secondo figlio: dopo l’arrivo del piccolo Mattia, che oggi ha sette anni, l’attrice vuole tornare ad occuparsi a tempo pieno del suo lavoro. Manuelona spera infatti di tornare presto sul set con nuovi e stimolanti progetti.