Manuela Arcuri tifa per il folle Carapezza: «Mi piacciono i matti» VIDEO

Palermo - «Sei completamente matto, ma noi apprezziamo la follia umana». Mancano due giorni dalla fine della sfida di Chistian Carapezza: rinchiuso dal 30 ottobre scorso in cubo di vetro 2 metri x 2, senza cibi solidi, all’entrata del centro commerciale Conca d'Oro, nel capoluogo siciliano.

Manuela Arcuri si trovava lì oggi pomeriggio, per promuovere l'apertura del punto vendita, e non ha potuti non notare il bizzarro individuo inscatolato. Che però, per l’ultimo miglio, ha potuto contare sul sostegno della 44enne showgirl ciociara: «Christian sei tutti - esclama -, speriamo di vederti venire fuori da lì sabato. Dai che ce la fai!».