Mara Carfagna sposa Alessandro Ruben

Sorrento - Mara Carfagna a nozze con Alessandro Ruben. Nessun annuncio ufficiale ha anticipato l'evento, anzi: pare che la coppia abbia dato "ordine" agli invitati di non lasciar trapelare nulla. Ma da Dagospia arriva l'indiscrezione: l'ex ministra e l'avvocato romano hanno organizzato le nozze a Sorrento per il 27 giugno. Alla figlia Vittoria, 4 anni, è affidato il compito speciale di accompagnarli all'altare.

Mara Carfagna e Alessandro Ruben fanno coppia dal 2013 e a novembre 2020 sono diventati genitori di Vittoria. "E' una meraviglia, un dono", aveva detto l'ex ministra al settimanale Gente all'indomani del parto. Per lei diventare mamma a 44 anni era stato il coronamento di un sogno, e lo è anche il matrimonio. Con l'avvocato hanno cullato a lungo l'idea di diventare marito e moglie: "Ne parliamo" aveva raccontato Mara a Francesca Fagnani già nel 2019. "Lui ha chiuso il suo matrimonio legalmente da poco e ci sono state anche delle vicende burocratiche da sistemare", aveva aggiunto.

Le prime paparazzate di Mara Carfagna e Alessandro Ruben sono arrivate nel gennaio 2016. I due erano stati avvistati a braccetto nella notte romana, complici e intimi. La loro storia è diventata subito importante e, nonostante abbiano cercato di viverla il più possibile con discrezione, non sono mancate le foto rubate durante le vacanze in barca o mentre fanno shopping.

Per Mara Carfagna quelle con Alessandro Ruben sono le seconde nozze. Il primo matrimonio è stato celebrato il 25 giugno 2011 con il costruttore romano Marco Mezzaroma: in quell'occasione fu Silvio Berlusconi a fare da testimone alla sposa. L'unione durò solo un anno, e l'ex ministra ha fatto capire che a decretare l'addio sono stati i tradimenti da parte del suo ex: "La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme. Adesso controllo il cellulare… Avrei dovuto farlo anche prima", aveva rivelato.