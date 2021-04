Mara Maionchi compie 80 anni, “l’età è solo un numero”

Mara Maionchi, produttrice e personaggio televisivo amatissimo, festeggia oggi 80 anni magnificamente portati ma per lei "l'età è solo un numero".

Una giornata speciale quella di oggi per uno dei volti più amati della televisione. Mara Maionchi spegne infatti 80 candeline, un età importante ma è proprio il caso di dire che l’età è solo un numero perché non ha nessuna intenzione di smettere di fare quello che più le piace, ovvero lavorare.

La produttrice discografica compie 80 anni

Mara Maionchi è inarrestabile, nonostante compia 80 anni e non smette di mettersi in gioco in ambito lavorativo. La stessa si è raccontata sulle pagine di Chi in una lunga intervista in cui ha ripercorso gran parte della sua vita: “Facendo be ne i conti, sono quattro vite. La prima è stata quella da impiegata, stenografa e dattilografa, dai 18 ai 26 anni. Poi mi sono trasferita a Milano in un’azienda che si occupava di anticrittogamici e dopo in una di impianti antincendio. Nel 1967 ho risposto a un annuncio sul ‘Corriere della sera’ e sono entrata alla Ariston, la casa discografica dove c’erano Ornella Vanoni, Mino Reitano e altri artisti”.

“Sono una pazza perché penso ancora di intraprendere altre avventure. Il lavoro mi tiene viva. L’ho sempre amato”.

Il successo in televisione

Arrivata al successo tv a 67 anni grazie a X Factor è sposata con Alberto Salerno.

Poi è arrivata la televisione e anche le critiche da parte dei familiari, il marito Alberto Salerno e le tre figlie: “Quando avevo iniziato X Factor e tornavo a casa, lo trovavo seduto sul divano mio marito con le nostre figlie. Scuotevano la testa e dicevano: ‘Quel commento non andava bene’… Io dopo un po’ sbottavo: ‘Non potete vedere un altro programma, così non mi rompete le scatole’. Pativo le loro critiche. Ero abituata a stare dietro alle telecamere non davanti”.

Negli scorsi mesi è stata protagonista di due programmi di grande successo: Lol – Chi ride è fuori, a fianco dell’ex collega di XFactor Fedez, e Italia’s Got Talent. Anche se per via della pandemia non potrà festeggiare in grande, passerà questa ricorrenza speciale insieme alla sua famiglia: il marito, le due figlie e i tre nipotini.Hanno due figlie e tre nipoti: «ma non sono una nonna appiccicosa, vado da loro solo quando mi chiamano»