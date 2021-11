Mara Venier: attimi di paura a Domenica In cade a terra e sbatte il volto

Attimi di paura per la Venie a Domenica In: cade a terra e sbatte il volto

Brutto incidente in studio per Mara Venier durante la puntata di ieri a Domenica In. Durante un nero pubblicitario, la bionda conduttrice veneta pare sia inciampata e caduta a terra. Ad annunciare l'imprevisto è stato Pierpaolo Pretelli, arruolato da poche settimane da Mara Venier per un gioco telefonico. La conduttrice sembrava non fosse in grado di proseguire ma, con uno scatto d'orgoglio, ha deciso di andare avanti.

Il pubblico a casa non ha potuto vedere cosa sia realmente accaduto negli studi di Roma di Domenica In, perché il tutto è accaduto mentre la diretta era in pausa per blocco pubblicitario. Al ritorno dal nero, è stato Pierpaolo Pretelli ad aggiornare i telespettatori: "C'è stato un piccolo incidente per Mara, ma speriamo che tutto si risolva al più presto. Nulla di grave, una piccola distorsione. È scivolata durante la pubblicità". La produzione ha preso tempo per capire l'entità del problema della conduttrice e, al temine di un blocco musicale, Mara Venier ha fatto capolino a centro studio: "Sono caduta e voglio rassicurare soprattutto mio marito che in questo momento non è neanche in Italia. Ho preso una storta, sò caduta di faccia con gli occhiali. L'unica cosa non mi sento di continuare, però sto bene. Va avanti Pierpaolo Pretelli, adesso abbiamo Memo Remigi e facciamolo entrare".

In pochi minuti, però, Mara Venier cambia idea: "C'ho un bel bernoccolo. Ma andiamo avanti con il programma, dai. Se mi date uno sgabello io vado avanti con l'intervista, datemi uno sgabello. Io continuo a condurre, non mollo. Mi dovete abbattere, io vado avanti". Non è un anno fortunato, questo, per Mara Venier. Solo pochi mesi fa è stata vittima di un errore medico che le ha lasciato qualche strascico e, solo un anno fa, la conduttrice è caduta rovinosamente in casa provocandosi un serio infortunio alla gamba. Stavolta non sembra aver riportato gravi problemi, anche se ha condotto l'ultima parte della trasmissione tenendosi un sacchetto di ghiaccio istantaneo sulla fronte dove, presumibilmente, ha battuto.



Mara non ha tardato in serata a rassicurare i suoi fan dalla suo profilo instagram: Grazie a tutti per i messaggi..... poteva andare peggio... sto bene