Mara Venier: Operata due volte ai denti in una settimana

Roma - Due interventi chirurgici in una settimana per Mara Venier (Venezia, 1950), che oggi, conducendo Domenica In, su Rai Uno, ha annunciato di avere difficoltà a parlare.

Mara Venier era stata operata ai denti lunedì, ma qualcosa è andato storto, al punto che due giorni fa, venerdì, è dovuta tornare sotto i ferri, stavolta quelli del professor Valentino Valentini, chirurgo maxillo-facciale, che le ha permesso di essere in trasmissione oggi, a meno di 48 ore dalla seconda operazione chirurgica.

"Qualcosa è andato storto", ha annunciato la Venier spiegando che in certi momenti non riesce più a proferir parola. "Per me era importante essere in trasmissione oggi anche per superare da un punto di vista psicologico questo momento di difficoltà", ha detto la conduttrice televisiva, che ha esordito dicendo di non "riuscire a nascondere nulla ai miei telespettatori".

La Venier ha aggiunto che giugno è un mese sfortunato per lei. L'anno scorso di questi tempi si ruppe un piede.