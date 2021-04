Mara Venier piange in diretta per Carmela stroncata dal Covid

Roma - Duro inizio di puntata per Mara Venier oggi pomeriggio a Domenica In su Rai Uno. La conduttrice televisiva ha omaggiato Carmela, la sua collaboratrice più stretta negli ultimi trenta anni, la responsabile del gobbo, che le suggeriva la scaletta. Carmela è stata stroncata a 52 anni dal Coronavirus. Il marito Fabrizio combatte ancora contro il male.

Carmela era stata ricoverata il 28 marzo. La donna aveva mosso i primi passi proprio insieme a lei, negli anni '90, nel programma Domenica In. In studio tutti i cameraman e i tecnici hanno giunto le mani in segno di preghiera, con i volti occultati dalla mascherina. Meno di un mese fa Carmela aveva perso il padre.