Mara Venier scoppia a piangere in diretta per la malattia del marito Nicola Carraro

Roma - Durante l'ultima intervista di Sandro Giacobbe a Domenica In, Mara Venier è scoppiata a piangere commossa alle parole del cantante che ha dedicato un pensiero Nicola Carraro, il marito di Mara Venier malato da un po' di tempo. «Aspettavo questo momento per spiegare che dal 7 gennaio ho avuto un problema all'anca e, purtroppo, a causa di complicazioni legate alla malattia, nonostante le cure, sulla parte delle ossa non ha agito come doveva». «I medici mi hanno proibito di stare più in piedi. Da quella data non sono più uscito perché rischio di rompermi la gamba», ha raccontanto, parlando di un momento difficile, ma affrontato con determinazione e speranza di recupero, anche in vista dei futuri concerti «magari il prossimo settembre». Raggiunto dalla moglie Marina Peroni, il cantautore racconta, con il sorriso, le problematiche della malattia e del vivere su una sedia a rotelle.

Così inevitabilmente il pensiero va anche a Nicola Carraro e Mara Venier scoppia a piangere: «Vogliamo mandare un abbraccio anche a Nicola» dice la coppia alla conduttrice. E Marina aggiunge: «Devi essere forte Mara, io so come stai». La conduttrice scoppia a piangere e poi aggiunge: «Non bisogna mai arrendersi, la speranza non deve morire». Non è un periodo facile per Nicola Carraro.

Da oltre due mesi il marito di Mara Venier combatte contro gravi problemi di salute che lo hanno costretto a trasferirsi da Roma a Milano per essere seguito da un'equipe medica specialistica. Sui social network l'editore e produttore ha più volte raccontato dei suoi problemi respiratori legati a una patologia polmonare con la quale convive da anni. Ma l'ultima foto pubblicata su Instagram - nella quale si è mostrato su una sedia a rotelle - ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan.

Nell'immagine condivisa sul suo profilo personale Nicola appare sorridente e sereno ma è seduto su una sedia a rotelle e spiega: «Buon giorno amici sono passati 107 giorni dall'inizio della mia "simpatica" ernia del disco e così mi ritrovo». Rispondendo alle domande preoccupate dei suoi fan, l'editore ha poi aggiunto di essere ricorso alla carrozzina perché impossibilitato a camminare: «Non cammino dal dolore». Tra i tanti commenti comparsi sotto alla foto c'è anche quello di Mara Venier che, oltre a rispondere con un grande cuore rosso al post del marito, ha anche replicato ad alcuni follower che la rassicuravano sulla pronta guarigione di Nicola: «Speriamo».

Le condizioni di salute di Nicola Carraro sono precarie da ormai diversi mesi. Subito dopo le festività natalizie il produttore aveva accusato un'insufficienza respiratoria e aveva iniziato ad avere i primi disturbi legati all'ernia del disco. Lo scorso 26 gennaio, sempre attraverso Instagram, Carraro aveva raccontato di avere sviluppato anche il diabete di tipo B a causa della prolungata assunzione di cortisonici. «Stasera spaghettini di soia perché a furia di prendere cortisone mi è venuto il diabete e a dieta ho già perso nove chili», aveva detto con una velata ironia, parlando con i suoi follower. Una situazione complessa che l'imprenditore ha cercato di affrontare con positività e ironia, sostenuto dalla moglie Mara, che gli è rimasta sempre accanto nonostante gli impegni lavorativi. «Faccio su e giù con il treno tra Roma e Milano, di continuo. A Milano c'è mio marito Nicola, che in questo momento non è in gran forma e si sta curando», aveva raccontato poche settimane fa la conduttrice parlando del compagno.