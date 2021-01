Maradona, spunta un'altra figlia illegittima, si chiama Eugenia

Un'altra figlia illegittima di Diemo Armando Maradona. La notizia, circolata a fine dicembre, è stata confermata durante un programma televisivo dell'emittente America dal giornalista Luis Ventura. Si chiama Eugenia Loprevittola e ha 25 anni. Con una storia particolare perché era stata data in adozione dalla madre biologica, che recentemente ha voluto incontrarla anche per rivelarle che Diego era suo padre.

Eugenia è nata l'11 luglio 1995 nell'ospedale Evita di Lanus, proprio dove nacque Maradona il 30 ottobre 1960, vive a Berisso, nella provincia di Buenos Aires, e gioca a calcio (ha indossato le maglie di Alumni ed Estudiantes e attualmente allena). Lavora presso una farmacia e avrebbe espresso un solo desiderio, secondo il giornalista Ventura: «Sapere se Diego era suo padre. Non le interessa l'eredità». E, ha aggiunto Ventura, l'ex campione era venuto a conoscenza dell'esistenza di questa ragazza nell'ultimo periodo della sua vita, quando allenava il Gimnasia La Plata. Eugenia, circa due anni fa, avrebbe incontrato Maradona ma allora non era a conoscenza di questa storia. Poco tempo prima di ammalarsi Diego aveva confidato la volontà di riconoscere tutti i suoi figli, dopo averlo fatto con Diego junior, nato a Napoli, e Jana.

Non vuole l'eredità

C'è, dunque, una differenza rispetto agli altri due presunti figli argentini di Maradona, Santiago Lara e Magalì Gil, che vorrebbero entrare nella successione. Come ha spiegato l'avvocato Sebastian Baglietto, scelto dai cinque eredi legittimi di Diego come amministratore, i presunti figli devono chiedere il test del Dna ed è quanto ha fatto Magalì Gil. Eugenia no, vorrebbe soltanto sapere chi era il suo padre biologico.