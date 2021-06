Marc Jacobs torna a sfilare con la collezione uomo autunno inverno 2021

Marc Jacobs sfila per l'ultima volta a febbraio 2020 con la collezione femminile dell'autunno inverno. Poi il blocco: la "ruota del criceto" (così definisce il sistema moda) si ferma e lo stilista decide di prendersi quella pausa mai concessa per osservare intorno a sé le persone che stima e ammira. Salta così la stagione estiva: è uno dei pochi nomi che non solo si allontana dai tempi rigidi del calendario della moda, ma ne prende le distanze con serietà. Assorbe tutti gli impulsi necessari per rimettere in moto la sua creatività e torna con una collezione uomo che brilla.



Marc Jacobs, FW21



La collezione si intitola semplicemente "Happiness": è "un ritorno a ciò che amiamo di più. Nella veglia di perdite incommensurabili, solitudine, paura, ansia e incertezza, ricordo perché la creatività è così vitale per la nostra esistenza. Per la vita". E' dunque un ritorno da più punti di vista quello di Marc Jacobs, che con la sfilata di oggi ha risvegliato il desiderio di parlare di moda americana, data per dispersa ormai da diverse stagioni insieme alla sua Fashion Week.

Marc Jacobs, FW21



Nel lavoro di Marc Jacobs c'è attenzione in particolare per uno dei grandi cambiamenti che la pandemia ha portato con sé: la maggiore comprensione di una generazione difficilmente comprensibile. La Gen Z che fatica a colorare entro le righe e quindi sborda, mischia, crea, è forse la vera ispirazione dello stilista per questa nuova stagione.



La collezione è in effetti molto dinamica, con proporzioni e volumi esagerati: cappotti puffer e cocoon che incorporano i modelli, gonne portate sopra pantaloni attillati, tute di maglia a coste, abiti decorati con paillettes olografiche che riflettono la luce di maglioni marroni a collo alto, giacche arancioni e cappotti bianchi, boleri e stole imbottiti a righe bianche e nere, così come bianco e nero è il logo all over su cappelli, giacche, gonne, legging e guanti.