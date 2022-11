Marcell Jacobs e Nicole Daza illuminano la pista di Ballando con le Stelle

Marcell Jacobs e Nicole Daza hanno illuminato la pista di Ballando con le stelle. Marcell Jacobs e sua moglie Nicole Daza sono stati infatti i ballerini per una notte della prima semifinale di Ballando con le Stelle 2022. Attesi dal pubblico e dai giudici, hanno regalato un’esibizione che non ha di certo deluso le aspettative.

Il campione ha declinato l’invito a partecipare come concorrente ma ha dato la sua disponibilità come ballerino per una notte. E così è stato nella puntata scorsa. Una decisione che ha fatto felice Milly Carlucci

Nonostante le mille cose da fare e la partenza posticipata dalle ore 22:15 circa a causa dei match dei Mondiali di Qatar 2022, Milly Carlucci è riuscita a chiudere regolarmente la prima parte della semifinale di Ballando con le Stelle con il solito menù ricco di ogni pietanza. L’apertura col ballo dei maestri, il mini torneo di Ballando con Te e persino una prova di improvvisazione che ha visto le coppie in gara improvvisare una coreografia su celebri brani presi dal mondo dei musical cinematografici.

In apertura dell’appuntamento del 26 novembre, infatti, Iva Zanicchi ha ballato un brano tratto da Sister Act, Alessandro Egger è diventato Tarzan, Rosanna Banfi si è trasformata in Mary Poppins, Ema Stokholma è stata Biancaneve, Gabriel Garko ha vestito i panni de Il Fantasma dell’Opera e Alex Di Giorgio ha interpretato uno dei Blues Brothers. Il bonus di 10 punti è stato vinto da Alex Di Giorgio con Moreno Porcu.





Ballando con le Stelle 2022: Marcell Jacobs super ospite

A separare la manche d’improvvisazione con quella regolare, c’è stata l’esibizione del ballerino per una notte: l’italiano più veloce del mondo Marcell Jacobs ha ballato assieme alle maestre del programma (e successivamente con sua moglie Nicole) un medley di alcuni brani. Oltre a non aver sfigurato in pista, lo sportivo ha chiesto esplicitamente ai giudici di non ricevere dei dieci regalati: ha ricevuto comunque tre 9 e due 10.

Nicole Daza, chi è la moglie del "ballerino per una notte" Marcell Jacobs

È il turno del "ballerino per una notte" Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri piani e nella staffetta 4x100 metri ai Giochi di Tokyo 2021, che scende in pista con la moglie Nicole Daza: 47 punti totali che vanno a formare il tesoretto e la firma del contratto per diventare concorrenti in una futura edizione di Ballando, una volta terminati gli impegni sportivi. Successo social per Nicole Daza, la modella e influencer sposata con il campione dal 17 settembre scorso, a quattro anni dal primo incontro, nel 2018, in un locale di Milano. Ventinove anni, di origini ecuadoriane ma cresciuta a Novi Ligure, ex commessa dell'Outlet di Serravalle, dopo le nozze si è trasferita a Roma con Jacobs ed è lì che cresce i due figli Anthony, tre anni, e Meghan, due. Quasi 100mila follower su Instagram, dove aggiorna costantemente gli utenti.

Ballando con le Stelle 2022: la coppia (non) eliminata in semifinale

In previsione della puntata di spareggio, nella puntata del 26 novembre 2022 di Ballando con le Stelle non ci sono state coppie eliminate. Sotto i coni sono rimasti Gabriel Garko, Alex Di Giorgio ed Ema Stokholma: a loro andrà un bonus di +10 punti nella prossima puntata, in onda eccezionalmente venerdì 2 dicembre alle ore 22:00 circa.