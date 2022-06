Marco Carta e Sirio Campedelli si sono lasciati. Ad annunciarlo ufficialmente ieri è stato proprio il cantante, che sembra abbia già ritrovato la serenità al fianco di un nuovo e misterioso amore, tramite una story su Instagram

Marco Carta e Sirio Campedelli, insieme da ormai 7 anni, hanno deciso di interrompere la loro storia d'amore.

La prima volta che Carta ha ufficializzato il suo rapporto con Sirio Campedelli è stato nel 2018, ospite di Domenica Live: «Amo un ragazzo, la mia famiglia lo ha sempre saputo», aveva detto a Barbara D'Urso, mostrando per la prima volta l'immagine di Campedelli sui social un anno dopo.

Purtroppo i piani di vita cambiano, così come il sogno di sposarsi e di avere un bambino che, piano piano, si è sgretolato facendo i conti con la realtà. In occasione del lancio del suo nuovo singolo, Sesso romantico, Marco Carta ha, infatti, deciso di comunicare ai suoi follower che la sua storia con Sirio Campedelli, durata la bellezza di sette anni, è arrivata al capolinea. «Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi. Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti...», scrive Carta in una Storia, specificando che lui e Sirio, il ragazzo che lo aveva portato a fare coming out, è finita da tempo: «Ne approfitto per dirvi che anche, se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi), ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre».

«L’amore è sempre stata una incredibile tempesta per me, una incredibile avventura dalla quale non sempre sono uscito al plurale», insiste Marco Carta, concludendo il suo messaggio con un omaggio alla musica e un invito a non parlare più di questo argomento: «La musica, la mia compagna di vita, mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi e ispirarmi ancora. Non tornerò sull’argomento. Che si parli di musica».

Nel 2020, ospite di Verissimo, Marco Carta aveva confessato la sua voglia di sposare il compagno e di mettere le basi per una famiglia insieme: «Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia, ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia». Le cose, purtroppo, non sono andate per il verso giusto, anche perché alcuni rumors parlano già di un nuovo rapporto che coinvolgerebbe Carta, avvistato a Portofino per un weekend romantico insieme a un ragazzo dall'identità ancora top secret.