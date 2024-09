Viterbo - Grave lutto per Marco Mengoni: è morta la mamma, Nadia Ferrari, 60 anni, a cui il cantante era molto legato. La donna, malata da tempo, è mancata a Ronciglione, in provincia di Viterbo, dove era nata e viveva, molto conosciuta e apprezzata nel Paese. Ferrari era una figura fondamentale per il figlio, l'aveva sempre sostenuto e incoraggiato nella sua carriera artistica, pur mantenendo un profilo defilato. Marco proprio a lei aveva dedicato la vittoria del 2023 al Festival di Sanremo: «Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo», aveva detto. Dopo quel trionfo, aveva anche raccontato di aver provato a telefonarle due volte, ma la mamma non aveva risposto perché era a festeggiare con il resto del Paese. Un'immagine che dà l'idea della gioia e dell'orgoglio che Nadia Ferrari sempre provava per i successi del figlio. Mengoni le aveva dedicato anche un brano, «Luce», contenuto nel suo album «Materia». Tutto quel disco, aveva spiegato, era dedicato al rapporto madre-figlia o figlio.

Quando nel 2023 il figlio Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo aveva detto sul palco dell'Ariston: «Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate».

Nadia Ferrari, a cui Marco Mengoni ha dedicato la canzone Luce del disco Materia, è stata una figura fondamentale nella vita e nella carriera di Marco, nonostante abbia sempre mantenuto un profilo discreto. Ha svolto un ruolo chiave nel supportare e incoraggiare Marco sin da bambino, nutrendo la sua passione per la musica e trasmettendogli importanti valori che hanno forgiato il suo carattere e il suo percorso artistico.

Nadia Ferrari Mengoni da ragazza