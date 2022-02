Maria Chiara Giannetta, il look della quarta serata Sanremo 2022

Gambe scoperte ma anche un frac per il Sanremo di Maria Chiara Giannetta

Un primo look da ballerina, in tulle, come si addice ad un palco. Inaspettato ma adeguato. “Cercherò di essere carina, ma a mio agio” aveva già anticipato l'attrice che ha scelto abiti firmati Armani

Maria Chiara Giannetta è l’attrice protagonista della fiction Rai Blanca in onda su Rai 1 che ha ammaliato il pubblico presente e i telespettatori con la sua eleganza ma anche con il messaggio che ha voluto trasmettere.

La scelta dello stilista

Maria Chiara Giannetta, a differenza di altre co-protagoniste del Festival, ha scelto di essere vestita da Giorgio Armani.

Da Don Matteo a Blanca, sino ad arrivare al Festival di Sanremo 2022: di strada ne ha fatta, la splendida Maria Chiara Giannetta

Viso pulito, simpatia e talento: l'attrice Maria Chiara Giannetta è la co-conduttrice della quarta serata di Sanremo, dedicata alla cover. Ventinove anni, l'attrice pugliese è diventata famosa per i ruoli nelle serie Don Matteo e in Blanca, in cui interpreta una detective cieca con una personalità esuberante. E nonostante l'emozione, ha dimostrato subito di saper tenere il palco, con carisma e fascino da vendere. Per l'occasione, il suo primo look è rock al punto giusto, ma anche elegante e soprattutto bellissimo.

Il miniabito nero firmato Armani è impreziosito da tulle che movimentano la gonna e perline brillanti che donano un effetto molto luminoso.

Maria Chiara Giannetta è la più giovane tra le co-conduttrici di Sanremo e riceve il testimone da Drusilla Foer: porta sul palco dell'Ariston la sua freschezza e la sua semplicità solare. Il suo ingresso sulle famose scale dell'Ariston rispecchia il suo stile: un abito da sera corto e scintillante di Giorgio Armani Privé.

Il rigore del total black era alleggerito dalle applicazioni scintillanti.

Ha completato il look con sandali con i listini neri e con il suo hair style preferito, delle morbide onde sui capelli corti. Non ha rinunciato a un make up tenue, acqua e sapone, e ha impreziosito l'abito con un girocollo Crivelli e un anello coordinato.



Il completo maschile di Maria Chiara Giannetta

Per la seconda uscita sul palco Maria Chiara Giannetta cambia stile e sceglie l’eleganza di un completo mannish, una rivisitazione chic del frac: giacca nera con le code, pantaloni aderenti e camicia bianca senza collo.

Per completare il look sceglie un ear cuff scintillante e un paio di pump nere con il tacco alto: sofisticata e chic.



Il terzo look di Maria Chiara Giannetta è con l'abito floreale

Maria Chiara Giannetta è la grande rivelazione di questa quarta serata del Festival: sa essere leggera e profonda, passa dal canto al monologo con nonchalance. Anche nello stile è versatile: dopo i pantaloni sceglie un abito romantico firmato Giorgio Armani Privé, con un tripudio di fiori sulla gonna in tulle celeste pallido.





Il quarto abito di Maria Chiara Giannetta

Per il gran finale Maria Chiara Giannetta sceglie un abito da principessa, con corpetto e ampia gonna, color magenta. Evidentemente San Valentino si avvicina: l'abito è da vera regina di cuori, un po' pretenzioso, con applicazioni scintillanti e un collier da sogno firmato Crivelli. Per l'ultima apparizione sul palco l'attrice cambia leggermente acconciatura, pettinando i capelli all'indietro con un wet look di tendenza.