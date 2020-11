Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, innamorati escono allo scoperto

La storia d’amore tra Maria Elena Boschi (Montevarchi, 1981) e Giulio Berruti (Roma, 1984) prosegue a gonfie vele e le immagini della loro passione diventata incontenibile è stata oggetto nei giorni scorsi dai paparazzi. Così che i due innamorati si sono decisi ad uscire allo scoperto. Ma il loro amore è in continua evoluzione. Le foto paparazzate ritraggono Maria Elena e Giulio a Fregene, dove adorano scappare per un pranzo all'aria aperta sulla sabbia. La complicità è evidente, la coppia si scambia baci, sguardi, sorrisi e si tiene sempre per mano. Dalle prime fotografie in poi è stato un crescendo di passione. Hanno un legame forte e il 2021 potrebbe essere l'anno per le nozze o quantomeno per una convivenza, intanto i sono decisi ad uscire allo scoperto.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti prossimi al matrimonio?

E’ stato un colpo di fulmine quello scoppiato tra Maria Elena e Giulio, che prosegue a gonfie vele. La forte intesa tra i due lascia pensare che presto i due pensano magari al matrimonio. E' il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, ipotizza che la coppia sia prossima al matrimonio. Giulio Berruti ha presentato Maria Elena Boschi alla famiglia e quest'estate sono stati in vacanza proprio ospiti nella loro villa a Fregene.

Maria Elena Boschi: parla la mamma del fidanzato

Ad indagare sulla faccenda ci ha pensato proprio Alfonso Signorini che ha intervistato la mamma dell'attore, Francesca Romana Reggiani. Giulio ha presentato la sua fidanzata alla sua famiglia quest'estate, quando entrambi hanno trascorso le vacanze proprio nella villa della famiglia Berruti a Fregene. La madre di Giulio Berruti, che ha conquistato il pubblico italiano nei panni dello Sparviero ne La Figlia di Elisa- Ritorno a Rivombrosa, è assolutamente entusiasta del rapporto tra il figlio e la deputata. La signora Francesca pensa ogni bene di quella che potrebbe diventare preso la sua futura nuora.

“Maria Elena è una ragazza adorabile e vedo mio figlio Giulio veramente felice con lei. È stato un piacere averla ospite da noi al mare questa estate: è straordinariamente semplice e si comportava con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro”, ha detto la mamma di Berruti a Chi.

A quanto riportato da più testate giornalistiche pare che la bella Boschi sia in procinto di trasferirsi nell'appartamento di Berruti ai Parioli, a Roma: il primo passo di un futuro da vivere insieme.