Maria Giovanna Maglie: "Sono in ospedale da due mesi"

Roma - Maria Giovanna Maglie, 70 anni, svela il motivo per cui non appare più in televisione da tempo: «Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi. Ecco la ragione della mia latitanza».

Maglie, via Twitter, ha poi aggiunto: «Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima, per ora fatemi tanti auguri». Assieme al messaggio, Maglie ha postato anche una foto sul letto d’ospedale tenendosi sul petto il suo ultimo libro: «Addio Emanuela. La vera storia del sequestro Orlandi»