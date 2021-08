Maria Grazia Cucinotta, la musa di Massimo Troisi ha ceduto al "crochet"

Maria Grazia Cucinotta, l'attrice Siciliana e musa di Massimo Troisi ha ceduto alla moda del crochet, il must di questa stagione. Lunga vita all’uncinetto. Per questa stagione la parola d’ordine è crochet. In tinta unita o colorato, declinato in un total look o solo su un accessorio, firmato o handmade. Basta che sia intrecciato e anche Maria Grazia Cucinotta no ha resistito ad indossare un completo in crochet, sfoggiando un perfetto fisico da modella con un post sul suo profilo Instagram

Maria Grazia, l’attrice Siciliana che ha da poco compiuto 53 anni, ha di recente postato sul suo profilo Instagram una foto dove indossa una canotta crochet con un paio di pantaloncini, neri che mettono in risalto le sue forme perfette. La moda dell’estate 2021 incorona l’uncinetto come una delle tendenze più cool di stagione. Il Granny Square torna in voga, ma senza mai eccedere nell’effetto d’antan. Sì a pezzi lavorati a mano, ma in versione fresca e sbarazzina, ideali da indossare in vacanza ma anche in città, come il completo indossato dall'attrice Messinese

Anche su Instagram spopola l’uncinetto

Sono tanti gli account di trend setter e brand dedicati a questa tecnica artigianale che risale agli Anni 70. Instagram si conferma ancora una preziosa fonte d’ispirazione. Complice la pandemia tantissimi sono i giovani che si sono avvicinati all’uncinetto, diventato uno degli hobby più popolari durante i lockdown

Dopo Cristina Parodi che a inizio stagione primavera estate 2021, ha scelto come accessorio la sua borsa all'uncinetto con lavorazione a crochet è stato tutto un susseguirsi di Vip che hanno a gara a sfoggiare accessori, cappelli e completi all’uncinetto che sembrano essere usciti dal cassetto delle nostre nonne, anche Maria Grazia Cucinotta non ha resistito, scegliendo un completo canotta e pantaloncini sbarazzino al crochet.

I quadrati multicolor di questo accessorio Primavera Estate 2021, i granny square, i quadrati a uncinetto, sono tornati. E quest’estate sono entrati di diritto nell’empireo della moda italiana con la consacrazione di Chiara Ferragni, che si è fotografata indossando un completo Matimì 100% crochet. Sono proprio loro, quelli che le nostre nonne usavano per realizzare plaid colorati utilizzando gli avanzi della lana. Già negli anni Settanta erano stati riscoperti da chi gli attribuiva un significato anticonsumista. E, quasi per le stesse ragioni, ora impazzano di nuovo creando legami fra una generazione e un’altra. Sono stati riscoperti da molti, durante le giornate forzate del lockdown così come a Modica nel Ragusano dove sono state realizzate oltre 500 coperte con l'intreccio di 3.550 mattonelle, che due domeniche fa hanno ricoperto l’intera scalinata della Chiesa di San Giovanni Evangelista, facendo bella mostra di se per un progetto benefico.

I granny square piacciono alle ragazzine e non solo

Sono state le giovanissime dell’età di Greta Thunberg a riscoprire i quadrati a uncinetto come simbolo di una moda fai-da-te, sostenibile e libera da qualsiasi diktat. Lo dimostra la storia di Elizabeth Kaya Morgan (@gimme_kaya su Instagr Su Instagram si sono diffusi a macchia d’olio i bikini all’uncinetto in stile anni 2000.am), vera artista inglese dell’uncinetto, che ha iniziato prestissimo a fare cappelli, top, shorts, minigonne e perfino orecchini, per sé e per le amiche.

Il crochet ha conquistato le passerelle

Il messaggio del crochet sta conquistando anche il mondo della moda, a cominciare da chi ha sempre dato valore all’artigianalità. «Noi abbiamo abbracciato questa filosofia già da un po’» spiega Vittoria Alicicco, che con mamma e nonna guida Matimì (@matim.i) il marchio artigianale che ha vestito l’influencer più gettonata d’Italia, Chiara Ferragni. Su Instagram si sono diffusi a macchia d’olio i bikini all’uncinetto in stile anni 2000.

Celebre per aver interpretato il ruolo di Beatrice Russo nel film di Massimo Troisi “Il postino” è nata il 27 luglio 1968 a Messina, ha iniziato a farsi notare partecipando al concorso di Miss Italia, per poi avviare la sua carriera nel mondo della televisione e soprattutto del cinema. Ancora oggi mostra un fisico da modella come testimoniano le foto con il suo completo crochet postato su instagram.