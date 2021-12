Marianna Aprile dà il benvenuto al nuovo anno con un VIDEO in Sicilia

Noto - La giornalista Marianna Aprile (Bari, 1976) è tornata in Sicilia dopo le vacanze estive in Val di Noto, e per salutare il nuovo anno sceglie il video della sua passeggiata dicembrina nell'oasi del mare di Vendicari.

News Correlate Marianna Aprile: da Noto a Punta Ciriga passando per Ragusa Ibla

"Inutile raccontarsela, non è andato tutto bene. Chi più chi meno, sto 2021 lo avevamo immaginato un bel po’ diverso da come è stato. Migliore. Però archiviarlo mettendolo accanto all’orrido e infame 2020 sarebbe ingeneroso. Che si diventa adulti davvero solo quando si riesce a riconoscere meriti anche a chi ci delude. Quindi qualche grazie te lo dico, caro il mio 2021. Per avermi riportata al mare proprio dove e proprio come desideravo. Per avermi riportata in giro. Per Virginia. Per i cuccioli di umani che ti hanno reso più dolce. Per l’amore che ho intorno e resiste sempre a tutto. Per quel regalo grande che è la radio. E per quello immenso che è la libertà. Anche quando devi negoziarla di continuo e difenderla, persino da te stessa. Grazie quindi. Ma ecco, facciamo che lasci il posto a uno più carino di te. Con affetto eh. Ma mi faccio viva io. Auguri a tutti.

Ps. Cercavo una foto che rendesse l’idea delle tante piccole e grandi riappropriazioni che hanno puntellato quest’anno. E niente me le ha ricordate come la perfezione di essere a mollo a Vendicari". Marianna Aprile era stata a Scicli nel 2017 ed è tornata in vacanza nella Sicilia orientale a metà luglio.