Marianna Occhipinti a L’eredità: si ferma dopo cinque puntate

Santa Croce Camerina - È rimasta presente per ben cinque puntate, Marianna Occhipinti, la concorrente iblea che ha partecipato al programma tv “L’Eredità” condotto da Marco Liorni. Ieri sera è stata costretta a fermarsi prima della sezione dedicata agli anni e ha dovuto rinunciare alla possibilità di proseguire.

Comunque, una bella soddisfazione per la giovane che è stata supportata ufficialmente, nei giorni scorsi, dal sindaco di Santa Croce, Peppe Dimartino, che ci ha tenuto a battere le mani alla propria concittadina per gli importanti riscontri ottenuti nel quiz show in onda sulla rete ammiraglia della Rai.