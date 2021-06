Mario Biondi a Marzamemi

Marzamemi- Mario Biondi, dopo avere girato il video di “Paradise”, il singolo girato lo scorso anno a Marzamemi ormai il cantante è solito trascorrere le sue giornate in questo incantevole Borgo di pescatori.

Le riprese del video sono state effettuate nell’esterno del ristorante “Taverna La Cialoma” , in piazza Regina Margherita, proprio nel cuore del centro storico del borgo marinaro: i protagonisti due modelli, un uomo e una donna, seduti al tavolo. Non era presente il cantante durante le riprese. Un’altra parte di riprese è stata effettuata nella spiaggia di San Lorenzo. Il brano fa parte del nuovo album del cantante catanese, una delle voci black soul italiane più note nel panorama musicale.

Dopo lo scorso Maggio, Mario Biondi ritorna a Marzamemi, eccolo in posa sorridente con la signora Paola