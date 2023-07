Mario Biondi si alza dal tavolo e canta Caruso di Lucio Dalla

Marzamemi - Che Mario Biondi ami Marzamemi non è un segreto.

Ogni estate trascorre lunghi giorni di vacanza nel borgo dei pescatori del siracusano e qui nel 2020 ha anche ambientato il video di una sua canzone. Qualche sera fa il cantante siciliano era seduto al tavolo di un locale dove c'era piano bar. Mario non ha saputo resistere alla tentazione di prendere in mano il microfono e di intonare "Caruso", capolavoro di Lucio Dalla.

Un gesto di grande umità che ha lasciato a bocca aperti gli altri avventori del locale, che non hanno lesinato gli applausi. IL VIDEO: