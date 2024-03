Marta Fascina smentisce: "Non sono fidanzata"

Roma - «La notizia per la quale mi sarei fidanzata o che ci sarebbe un nuovo amore nella mia vita è totalmente infondata. Quanto all’acquisto di un nuovo appartamento, si tratta semplicemente di una valutazione che sto facendo per un membro della mia famiglia». Queste le parole di Marta Fascina che smentisce direttamente a Dagospia voci su una sua nuova relazione.

Cosa aveva scritto Dagospia su Marta Fascina

«Arcore mormora, Milano conferma: Marta Fascina si è fidanzata!». A rivelarlo è il sito Dagospia. L’ultima compagna di Silvio Berlusconi, che dal Cav ha ricevuto un’eredità da 100 milioni sarebbe legata a un nuovo amore. «A rubare il cuore della fu vedova inconsolabile di Silvio Berlusconi non sarebbe un politico, né un personaggio pubblico. La famiglia Berlusconi avrebbe persino preso un appartamento a Milano per lei e il suo nuovo amore. Si vocifera che in questi giorni si stia lavorando all’arredamento della nuova magione», spiega il sito lanciando l’indiscrezione sulla deputata di Forza Italia.