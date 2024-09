Martin Scorsese ad Aci Trezza

Aci Trezza, Catania - Il mito del cinema americano Martin Scorsese (New York, 1942) è stato avvistato due sere fa a cena ad Aci Trezza. “Ieri mattina ha chiamato la figlia per prenotare – racconta ieri il titolare del locale che lo ha ospitato, la trattoria “Da Federico” -, poi sono venute le guardie del corpo per un ‘sopralluogo fotografico’, forse per far vedere prima al regista il locale e capire se fosse di suo gradimento”. Il regista premio Oscar si è presentato per l’ora di cena insieme alla figlia e a una terza persona (oltre all’immancabile scorta). Ha ordinato fritturina di paranza, pasta alla catanese con acciughe, alici e finocchietto e cernia alla marinara. Il tutto accompagnato da un vino Etna bianco. Solo un cliente del locale lo ha riconosciuto, scatenando poi la curiosità di tutti. Malgrado un primo stop della scorta, Scorsese si è prestato a qualche scatto coi fan e coi titolari del locale.

Scorsese era in compagnia della figlia Francesca, terzogenita del regista e figlia della quinta moglie, la produttrice Helen Morris.

Le origini siciliane di Martin Scorsese

Martin Scorsese ha origini italiane e siciliane. I suoi nonni paterni e materni erano rispettivamente di Polizzi Generosa e di Ciminna. Quando, alla fine degli anni Settanta, si trovò in Sicilia nei luoghi degli avi, scoprì che all’anagrafe avevano commesso un errore. Il cognome originario era Scozzese e i primi Scozzese arrivati in America furono registrati erroneamente in Scorsese. Martin Scorsese è nato a Flushing, quartiere del Queens di New York, il 17 novembre del 1942. I suoi genitori sono Luciano Charles Scorsese, dipendente di una lavanderia, e Catherine Cappa, sarta.

A proposito della sua infanzia, il regista ha raccontato: “Quando si è stati allevati a Little Italy, cosa poteva diventare uno, se non gangster o prete? Ora, io non potevo essere né uno né l’altro”.