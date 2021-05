Martin Scorsese su Tik Tok, video con la figlia sui prodotti di bellezza

Martin Scorsese (Flushing, New York, Stati Uniti, 1942) diventa virale mentre cerca di identificare alcuni prodotti di bellezza con sua figlia su Tik Tok. Francesca, che ha recitato in film come "The Aviator" e "The Departed", ha chiesto infatti al padre di mettere alla prova le sue conoscenze sul mondo del beauty. Il video di 60 secondi ha raggiunto più di 100 mila visualizzazioni in pochissimo tempo.

Nel video che è stato intitolato "Far azzeccare a mio padre gli elementi femminili" il regista 78enne indovina il suo primo oggetto - un piegaciglia - con grande sorpresa della figlia. Subito dopo però si mostra molto confuso tra forcine e copricapezzoli. Francesca però dà un po' di merito al padre, sottotitolando il video: "Probabilmente mi pentirò di aver postato questo ma... in realtà ha fatto molto meglio di quanto pensassi!".

Prima di Scorsese, Gordon Ramsay è apparso spesso con sua figlia su Tik Tok, dove ama intrattenere i fan tra cucina e danza. Anche Judi Dench interviene sui social con i membri più giovani della famiglia, così come il comico Jo Brand.