Martina Stella mamma per la seconda volta: è nato Leonardo

L'attrice Martina Stella è diventata mamma per la seconda volta. Dopo Ginevra, 9 anni, avuta dall'hair stylist Gabriele Gregorini, è arrivato infatti Leonardo a suggellare ulteriormente il legame con il marito Andrea Manfredonia. L'attrice toscana, interprete di tante pellicole di successo come "L'ultimo bacio", "Tutti pazzi per amore", "Rosso mille miglia", è raggiante di felicità e ha postato l'annuncio della nascita: «Leonaro, 5/11/2021 ore 9.18 -. I nostri cuori sono pieni di gioia».

Ancora più felice il neo papà, Andrea Manfredonia, agente FIFA e dal 2013 socio e titolare di un’Agenzia di gestione sportiva, la MCDR Sport Management. L'amore con Martina Stella, nato dopo un lungo corteggiamento, è sfociato poi nel matrimonio celebrato nel 2016. Un amore che va a gonfie vele e che oggi si vede ulteriormente rafforzato dall'arrivo del piccolo Leonardo.