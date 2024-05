Massimo Bernardini in vacanza a Scicli

Scicli - La Rai e la televisione italiana lo hanno ringraziato appena tre giorni fa per i 23 anni di conduzione di "Tv Talk", una delle trasmissioni più intelligenti del panorama televisivo.

Massimo Bernardini (Milano, 1955) ha condotto il programma Tv per 542 puntate e oltre 5000 ospiti in studio. Appena in pensione è venuto in Sicilia e a Scicli per trascorrere qualche ora di vacanza. Una presenza qualificante che attesta ancora una volta come Scicli sia il buen retiro di persone che della cultura e dell'intelligenza hanno fatto un segno di vita.

Nella foto, con Luigi Caprio che lo ha accolto in città.