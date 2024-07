Massimo Giletti e Sofia Goggia stanno insieme?

Roma - Massimo Giletti e Sofia Goggia beccati di nuovo insieme dai paparazzi di Chi. Nelle immagini il giornalista e la campionessa di sci sfrecciano in sella allo scooter di lui in una calda sera di fine giugno. I due passano in zona Parioli, il quartiere dove vive Giletti, e percorrono un tratto del Lungotevere prima di essere persi di vista. "Non diciamo la coppia perché non ci sono conferme al riguardo nonostante sia la seconda volta che Chi li sorprende insieme", si legge sulla rivista.

Supposizioni, indiscrezioni, voci che girano. Però tutti avevano notato e soppesato la frase di Massimo Giletti a Belve, quando aveva scherzato sul proprio amore per la neve, per la montagna e per i vincenti. Per molti un evidente riferimento a Sofia Goggia.