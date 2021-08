Masterchef Italia: è morta Anna Martelli, aveva 74 anni

Anna Martelli, una delle più amate aspiranti chef di Masterchef, è morta a 72 anni. Ignote le cause del decesso di una delle beniamine del pubblico del programma

Masterchef Italia perde un altro concorrente.

Con Anna Masterchef Italia perde un altro ex concorrente è morta Anna Martelli. Dopo le recenti scomparse del cuoco cremonese Alberto Napoli e del finalista dell'edizione 2015 Paolo Armando se ne è andata anche l’aspirante chef che con la sua parlantina era diventata motivo di ironia soprattutto da parte di Antonino Canavacciuolo. La donna aveva preso parte all’ottava stagione del cooking show di Sky Uno nel 2019, quando aveva 72 anni. Nel programma si era fatta amare moltissimo per la sua spontaneità e simpatia. Era un po’ la nonna del gruppo, quella che aveva sempre una parola buona per tutti.

Il messaggio su Facebook di Masterchef

"È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di MasterChef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste" (il marito Salvatore, morto anni fa, ndr.), si legge sul profilo Facebook di MasterChef, su cui viene anche postato un video con alcune delle scene della trasmissione che hanno visto Anna protagonista.

Il cordoglio dei fan

Numerosi i commenti dei fan sotto il post di Sky. "Una delle migliori ed indimenticabili concorrenti", ha scritto Aris. Seguito da Salvatore: "70 anni e se li metteva tutti in tasca per l'energia che aveva" e Maria: "Così simpatica e con tanta voglia di vivere che era impossibile non volerle bene". E ancora Sirio: "Genuina, brava e con un grandissimo cuore",

Dopo le recenti scomparse del cuoco cremonese Alberto Napoli e del finalista dell'edizione 2015 Paolo Armando se n'è andata anche la nonna che aveva preso parte al programma nel 2019