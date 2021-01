Matrimoni rimandati e non: i vip che si sposeranno nel 2021. FOTO

Il 2020 è stato un anno molto complicato per il settore nuziale: a causa del Covid-19, moltissime coppie hanno dovuto rinviare le proprie nozze al 2021, vip inclusi. Più del 70% delle nozze previste per il 2020 sono state rinviate ma, fortunatamente, solo il 5% (media europea) dei matrimoni sono stati annullati.

Toto nozze vip: quali coppie andranno all’altare 2021?

La lista è ampia e quest’anno sono molte le coppie di celebrities che andranno all’altare. Alle coppie che si sono fidanzate ufficialmente nel corso del 2020 e che sono papabili per compiere il grande passo quest’anno, si aggiungono i vip che hanno dovuto rimandare la data a causa della pandemia. Parliamo di Beatrice Valli e Marco Fantini, che avrebbero dovuto sposarsi a settembre 2020 dopo la romantica proposta di nozze a Parigi, dei neogenitori Giorgia Palmas e Filippo Magnini, della coppia di attori anch’essi neogenitori Luca Argentero e Cristina Marino e della conduttrice, showgirl e attrice Simona Ventura con Giovanni Terzi.

Per quanto riguarda le coppie internazionali, hanno dovuto rimandare le proprie nozze anche la star internazionale Jennifer Lopez, promessa sposa di Alex Rodriguez, e il fratello di Kate Middleton, James Middleton, con Alizee Thevenet.

E se il 2021 fosse l’anno giusto anche per il calciatore del Milan Theo Hernandez con la tatuatissima modella Zoe Cristofoli? La coppia si frequenta da solo qualche mese ma è affiatatissima e, anche se non hanno mai parlato di nozze, ci piacerebbe molto vederli all’altare. Un’altra fresca coppia del jet set nostrano è quella formata dalla showgirl Belen Rodriguez e dal suo hair stylist Antonino Spinalbese. Per la conduttrice sarebbe il secondo matrimonio, essendo già stata sposata con il ballerino e conduttore Stefano de Martino. Che abbia trovato in Antonino la persona giusta per compiere nuovamente questo importante passo e costruire una nuova famiglia insieme?

Altra coppia di “eterni fidanzati” è quella composta dalla cantante Shakira e dal calciatore del FC Barcellona Gerard Piqué, uniti da ben 9 anni e già genitori di due bambini. Il lockdown avrà fatto cambiare idea anche a loro? A braccetto con questi ultimi, ci sono gli attori Ryan Gosling ed Eva Mendes, una delle coppie più solide e riservate di Hollywood. Non è mai stato confermato il loro presunto matrimonio del 2016. Che scelgano proprio il 2021 per coronare questa tanto invidiata unione?

Le proposte di matrimonio vip del 2020

Il 2020 non sarà stato l’anno dei matrimoni ma è senza dubbio stato quello delle proposte di matrimonio. Non si può quindi non includere nel toto nozze vip del 2021 tutte le coppie che si sono scambiate la proposta di matrimonio nel 2020.

L’anno si era aperto con la proposta da sogno del cantante Nicky Jam alla sua compagna Cydney Moreau, avvenuta nel giorno di San Valentino. È stato poi il turno del figlio del calciatore David Beckham e della star Victoria Beckham, Brooklyn Beckham, che si è fidanzato ufficialmente con la bellissima attrice statunitense Nicola Peltz durante la scorsa estate. Il matrimonio è previsto per il 2021 ma, alcune indiscrezioni, sostengono che il matrimonio avverrà nel 2022.

La cantante Skin, leader del gruppo Skunk Anansie, dopo quattro anni di relazione, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna Ladyfag nel settembre 2020.

Sempre nel mese di settembre, abbiamo assistito al fidanzamento ufficiale di una famosa attrice, recente star di Netflix con la serie Emily in Paris. Parliamo di Lily Collins che ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno e regista 37enne Charlie McDowell.

In chiusura d’anno, nel mese di ottobre, il rapper italiano ed ex allievo della scuola di Amici, Mattia Briga, ha chiesto la mano alla sua fidanzata e attrice Arianna Montefiori con una proposta di matrimonio social.

Lo stesso periodo dell’anno è stato scelto dal cantante e musicista Blake Shelton, che ha fatto la fatidica proposta alla cantante Gwen Stefani dopo un fidanzamento di cinque anni. Il musicista, ha anche commentato in maniera molto romantica la foto di Instagram con la quale è stato annunciato il fidanzamento: “Ehi Gwen Stefani, grazie per aver salvato il mio 2020… E il resto della mia vita… Ti amo!”.

Due coppie che hanno assolutamente seguito la tendenza secondo la quale il mese di dicembre e il romantico e propizio periodo natalizio sono, solitamente, i protagonisti di un boom di proposte di matrimonio (nel 12,3% dei casi in Italia). Si tratta delle coppie composte dalla cantante Ariana Grande e Dalton Gomez e dalla campionessa del tennis Maria Sharapova con l’imprenditore britannico Alexander Gilkes.

Che sia il 2021, per tutte queste coppie, l’anno propizio per compiere il grande passo?

Quali sono le motivazioni che spingono le coppie a compiere il grande passo?

I matrimoni di oggi non hanno più molto in comune con quelli dei nostri nonni e, se un tempo le coppie si sposavano per ottenere l'indipendenza e condividere la ricchezza delle rispettive famiglie, le cose sono cambiate. Attualmente, le coppie non hanno più bisogno di sposarsi per vivere insieme, fondare una famiglia o legittimare la loro relazione. Quali sono dunque le ragioni che spingono due innamorati a convolare a nozze?

Per la stragrande maggioranza delle coppie (75,5%), la ragione principale è il desiderio di portare la storia d’amore ad un livello superiore. È quindi un reale desiderio delle coppie quello di esprimere i propri sentimenti attraverso un atto simbolico. La seconda ragione fornita dal 7,4% degli intervistati è molto diversa, poiché afferma che il matrimonio è finalizzato a formalizzare la relazione per i figli. È interessante notare che il 4,5% delle coppie si sposa perché spinto dalla voglia di avere presto un figlio e dare così un quadro alla futura vita familiare. Ad ogni modo, che si tratti di matrimonio religioso o civile, rimane forte la volontà di impegnarsi a cambiare, facendo evolvere il proprio rapporto.