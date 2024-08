Matrimonio al McDonald's, gli sposi: «Perché qui? Siamo poveri». VIDEO

Avellino - Una festa di matrimonio decisamente particolare. Protagonisti della vicenda, Michele ed Ilary, due giovani di Montoro, un comune in provincia di Avellino, che hanno deciso di festeggiare il grande giorno in un McDonald's in un'autostazione. La vicenda risale a qualche giorno fa ma nelle ultime ore il video della loro festa di matrimonio al McDonald's presso l'autostazione di Avellino, finito sulle piattaforme social, è diventato virale con tantissime condivisioni e commenti.

Condiviso dalla pagina Facebook "Ci vuole Costanza", il filmato svela anche il motivo della scelta dei due neo sposi. «Perché siamo poveri», hanno detto Michele e Ilary sorridendo alla richiesta di spiegazione. Al termine dei festeggiamenti con gli amici sono stati distribuiti gadget del fast food al posto delle bomboniere. E nel video si vede la coppia che si aggira felice tra i tavoli. Il sindaco di Montoro, Salvatore Carratù si meraviglia per lo scalpore suscitato anche perchè non è la prima coppia che ha scelto di fare così i festeggiamenti per le nozze. «Mi sono informato dopo aver letto la notizia sui siti on line - dice Carratù- e mi è stato riferito che la coppia ha poi riunito familiari e amici in un ristorante».