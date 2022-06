Matrimonio intimo a Los Angeles per Britney Spears, 40 anni, e Sam Asghari, 28, hanno finalmente ufficializzato la loro unione. La coppia si è sposata giovedì 9 giugno con una cerimonia nella casa di Thousand Oaks a Los Angeles.

Dopo molte ore di silenzio stampa finalmente Britney Spears e Sam Asghari hanno condiviso le foto del loro matrimonio segreto.

Britney Spears, 40 anni, ha sposato il suo personal trainer in un'intima cerimonia nella casa di Los Angeles. Sotto un tetto di rose la coppia si è scambiata anelli scintillanti (al posto delle classiche fedi d'oro) di fronte a circa sessanta invitati, tra cui moltissimi ospiti vip.

La cantante ha conosciuto l'attore ed esperto di fitness nell'ottobre del 2016 sul set del suo video musicale Slumber Party: la sua foto era una delle tante che la star ha dovuto vagliare e selezionare, ma lei lo ha scelto all'istante: "Non ho dovuto fare un'audizione", ha dichiarato lui, "sono stato scritturato immediatamente".

Passano alcuni mesi, e Britney ritrova il numero di Sam nella borsa: "Pensavo: è davvero carino. Questo ragazzo è davvero carino", ha raccontato la cantante a un conduttore radiofonico nel 2017. "Così l'ho chiamato e da allora... è una persona davvero divertente e simpatica".



Britney ha ufficializzato la relazione su Instagram il giorno di Capodanno del 2017, postando una foto di lei e Sam a cena

La coppia si è fidanzata nel settembre del 2021 quando Sam ha proposto un classico solitario con diamante rotondo taglio brillante da 4 carati in una montatura a cattedrale in platino di Roman Malayev. Sam aveva inciso “Lioness”, il suo soprannome speciale per Britney, all’interno della band.

Nell’aprile del 2022, la coppia ha fatto sapere ai fan che stavano allargando la loro famiglia, annunciando che Britney era incinta. Ma un mese dopo, la coppia ha condiviso la triste notizia che Britney aveva avuto un aborto spontaneo, scrivendo su Instagram: “Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a cercare di espandere la nostra bella famiglia…”



Per pianificare il loro matrimonio, la coppia si è incontrata con il famoso produttore di eventi Jeffrey Best of Best Events. “Volevamo davvero rendere questo un piccolo e bellissimo momento con la famiglia e gli amici”, dice Britney Voga. “Volevamo colori caldi e femminili tra cui fard, bianco, crema e oro, e molte varie sfumature di rosa, fard e rossi”. I fiori erano di Marks Garden e sembravano essere stati strappati dalle pagine di una fiaba.

La popstar era romantica con un abito da sposa classico, con maxi scollatura a cuore e velo lungo fino a terra, mentre lo sposo ha scelto un classico smoking nero con i mocassini. L'abito bianco è stato creato da Donatella Versace, amica di lunga data di Britney Spears, presente alle nozze.

La popstar ha indossato un abito bianco dalla linea molto semplice: lungo, scivolato e con profonda scollatura a cuore che lasciava le spalle nude. La gonna del vestito si apriva con un profondo spacco laterale e terminava con un lungo strascico. Per l'arrivo all'altare Britney Spears ha indossato sul capo un velo bianco lungo fino ai piedi, coordinato ai guanti trasparenti.

Dopo la cerimonia, è arrivato il momento di festeggiare. Alla festa, Britney si è cambiata in altri tre look. Un mini dress nero è stato seguito da un outfit bicolore e, infine, un mini dress rosso, tutto Versace. Contemporary Catering ha creato la torta ai fiori di agrumi della coppia e la musica era di DJ Albert.