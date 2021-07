Marco Verratti: il calciatore ha detto "sì" alla sua Jessica

Marco Verratti, il calciatore ha detto "sì" a Jessica dopo il trionfo a Wembley. Il "sì" a Parigi, città in cui la coppia vive da quando lui milita nel Paris Saint Germain. Il primo incontro in un ristorante: lei lavorava come cameriera

Pochi intimi e due abiti davvero raffinati: Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati al Municipio, a Parigi. Si sa l'estate è la stagione dei matrimonia e in questi giorni è un susseguirsi di nozze Vip.

Da Wembley alle nozze.

Dopo il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi, anche il centrocampista azzurro Marco Verratti è convolato a nozze con la sua dolce metà, ovvero la modella ed ex cameriera Jessica Aidi. Il rito civile si è svolto oggi pomeriggio a Neuilly Sur Seine, lussuoso comune a nord di Parigi, città dove la coppia vive a seguito dell'ingaggio di lui nel Paris Saint-Germain.

La festa azzurra continua: i calciatori italiani, protagonisti agli Europei di calcio 2021, che domencia hanno alzato al cielo la coppa allo stadio di Wembley, continuano con i festeggiamenti. Dopo aver condiviso un momento speciale e al tempo stesso tanto criticato, con i tifosi, per le vie di Roma, gli azzurri di Mancini sono tornati a casa dalle loro famiglie per un po’ di meritato relax prima di iniziare a lavorare con le rispettive squadre.

C’è chi ha proseguito la festa azzurra: Bernardeschi, infatti, si è sposato martedì, con la sua Veronica, due giorni dopo il trionfo azzurro e per le strade di Carrara è stato impossibile evitare cori da stadio e festeggiamenti per la vittoria del titolo europeo.



Il "sì" di Marco Verratti e Jessica Aidi

A differenza di Bernardeschi, che ha accumulato ritardo nell'arrivo in chiesa (tanto che la moglie si è andata a fare un giro per ammazzare il tempo), Verratti è arrivato puntualissimo insieme alla sua promessa sposa. I due, infatti, hanno voluto fare un'eccezione alla regola: sono arrivati insieme, a differenza del galateo che impone sia lo sposo ad attendere la sposa per il "sì". Elegantissimo lui, in abito con papillon, e sposa originale e raffinata lei, in un completo in pizzo di pantaloni e giacca ed una grossa collana al collo. I due hanno fatto il loro ingresso al Municipio davanti agli occhi di alcuni pochi amici, poichè solo 25 circa erano ammessi nella sala dove si è celebrato il matrimonio, accompagnati dai due splendidi e dolcissimi bambini di Verratti.

Radiosi come non mai, insieme a loro anche Tommaso, nato nel 2014, e Andrea, classe 2018, i figli che lui ha avuto da una precedente relazione con Laura Zazzara.

A seguire una cena di gala con menù misto italiano e francese. Tra gli invitati diversi calciatori come Lorenzo Insigne, Ciro Immobile, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi. La sera precedente, invece, un piccolo party di accoglienza per amici e parenti all’hotel Crillon, in Place de la Concorde.

"E' più emozionante dire sì o vincere gli Europei di calcio", ha domandato un giornalista al futuro sposo. "Sono due emozioni indescrivibili - ha replicato lui - Quella è un’emozione professionale, vincere con l’Italia non ha paragone con nessu’altra cosa. Con Jessica è un’emozione di vita".

Chi è Jessica, ex cameriera e moglie di Verratti?

E' stato un vero e proprio colpo di fulmine, quello tra Marco e Jessica. Il primo incontro due anni fa in un ristorante di lusso della capitale francese, dove lei lavorava come cameriera part time, mentre oggi è modella di professione. All'epoca, lui era ancora legato all'ex moglie, con cui è stato assieme per oltre dieci anni e che lui conosceva sin da quando era bambina: la coppia però era ormai in crisi da tempo, complice anche il trasferimento professionale del centrocampista.

Da quella sera in quel ristorante, Marco e Jessica sono diventati inseparabili, tanto che lei è stata la prima a fare il tifo per il campione, impegnato nel trionfo dell'Italia agli ultimi europei di calcio. Per lui una gioia dopo l'altra.