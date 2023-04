Matrimonio Seredova-Nasi: nozze a Noto?

Alena Seredova e Alessandro Nasi, sono pronti a sposarsi e il giorno del matrimonio si avvicina, sarà Noto la città prescelta per le nozze?

Nonostante sia un personaggio pubblico, quindi sotto il costante controllo dei curiosi, la Seredova è sempre stata molto discreta e le questioni importanti è sempre riuscita a proteggerle tenendole lontane dalle orecchie, e dai giudizi degli estranei. Ma di recente si è “sbottonata” sempre di più sui dettagli delle sue prossime nozze, previste per questa estate.



Dopo la proposta di matrimonio arrivata ai primi dell’estate del 2022 sull’isola di Mykonos, fervono i preparativi per le nozze con il compagno Alessandro Nasi. La modella e attrice si prepara alle nozze con uno degli esponenti più decisivi della dinastia Agnelli: Alessandro Nasi, cugino di John Elkann e suo consigliere fidato

La modella ne ha parlato ampiamente su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi follower già da tempo, svelando a mano a mano i dettagli sul grande evento.

Alena, dapprima aveva scelto la Puglia, come località per quelle che si preannunciano le nozze dell’anno ma a quanto pare, la località prescelta ora sarebbe Noto, in Sicilia. Un dettaglio che si evince da una foto postata sulle storie di Ig di Alessandra Grillo, dove ha taggato proprio la Seredova. Alessandra Grillo è a wedding planner, nota ai più per avere organizzato le nozze di Chiara Ferragni, proprio a Noto, sei anni fa.



Alena infatti, non ha pensato a tutto da sola per le sue nozze, civili. Al suo fianco ha voluto, Alessandra Grillo, wedding planner molto famosa incaricata per l’ottima riuscita delle nozze. Per il momento Alena e Alessandro non hanno ancora una data ufficiale, o quantomeno non ne hanno comunicato una nota al pubblico.



Tutto lascia pensare, però, che il matrimonio di Alena Seredova si celebrerà nell’estate 2023 a Noto

In questi giorni a Noto c’è Alessandra Grillo che, condividendo sui social due storie, ha taggato la stessa Seredova che, a sua volta, le ha ricondivise

I fan della Seredova non vedono l’ora di scoprire i dettagli del matrimonio e la modella rende le cose semplici svelando lei stessa le prime decisioni prese. Tramite le sue storie Instagram ha svelato il nome dell’hair stylist che si occuperà della sua testa. Si tratta del giovane Martin Tyl.

Il parrucchiere non è nuovo al mondo della moda, anzi. Nella sua carriera ha preso parte a servizi fotografici pubblicati sulle più importanti interviste come Elle, Bazar e Marie Claire. Nel 2018 ha anche pettinato la modella ceca quando ha posato per la copertina di Cosmopolitan. Ma quello non è stata l’unico incontro professionale tra i due.



Quello tra Alena e Alessandro è una relazione serena, stabile e consolidata che va confluendo altrettanto naturalmente verso la formalizzazione di un rapporto cresciuto in questi anni e che ha donato a entrambi una figlia, Vivienne Charlotte.

La relazione tra l'ex moglie di Gigi Buffon e il manager cugino di John e Lapo Elkann risale al 2015, quando sono arrivati mano nella mano, sorridenti e sereni come non mai, al party pre-nozze di Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi a Stresa.

Ora non ci resta che aspettare i prossimi dettagli sulle nozze tra Alena e Alessandro, magari a Noto