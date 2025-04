Matt Damon al ristorante a Lipari, in una pausa del film “The Odyssey” di Nolan

Lipari - Ulisse, al secolo Matt Demon, si è concesso una uscita pubblica, durante una pausa delle riprese del colossal «The Odyssey» di Christopher Nolan.

La troupe del film “The Odyssey” che il regista Christopher Nolan – vincitore di 7 premi Oscar per “Oppenheimer” nel 2024 – sta girando in Sicilia da alcune settimane con uno stuolo di attori hollywoodiani, negli ultimi giorni è stata a Panarea per nuove riprese. Nel cast oltre a Matt Damon nei panni di Ulisse, ci sono Anne Hathaway (Penelope), Tom Holland (Telemaco), Charlize Theron (Circe).

Nel cast ci sono anche Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Benny Safdie, Jon Bernthal, Elliot Page, Mia Goth, Samantha Morton, non è ancora noto quali sono i personaggi che interpreteranno.

Nei giorni scorsi la troupe ha girato a Lipari – le riprese sono iniziate il 21 aprile – ai Faraglioni e a Pietra del bagno (le «Rupi erranti» del canto XII dell’Odissea di Omero). Gli scogli di Pietra Lunga e Pietra Menalda, con le loro forme uniche che si ergono dal blu profondo, sono, diventati, tra i fumi degli effetti speciali, il teatro di un’epopea millenaria che ancora una volta torna sullo schermo.

Il film – che uscirà nelle sale il 17 luglio 2026 – e che ha set anche in Grecia, Marocco e Gran Bretagna, è stato annunciato dalla Universal Pictures nei giorni scorsi a Las Vegas dal presidente della distribuzione cinematografica nazionale dello studio, Jim Orr, che è salito sul palco e ha elogiato la «visionarietà» di Nolan sulla storia. «Sappiamo che questo film sarà un capolavoro cinematografico irripetibile». Il film viene descritto dalla Universal come «un’epopea d’azione mitologica girata in tutto il mondo utilizzando la nuovissima tecnologia Imax».