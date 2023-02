Maurizio Costanzo: l’eredità e il patrimonio

Maurizio Costanzo, il noto giornalista televisivo, morto all'età di 84 anni il 24 febbraio, ha costruito una carriera che lo ha portato ad accumulare un patrimonio nel tempo. Un patrimonio ricco, diviso tra proprietà in varie zone d'Italia, diritti d'autore e altro, secondo la ricostruzione di Repubblica ammonterebbe a circa 70 milioni di euro.

Maurizio Costanzo: il suo patrimonio e come verrà ripartita l'eredità tra i figli e Maria de Filippi

Il giornalista possedeva diverse proprietà immobiliari, tra cui due appartamenti a Roma da 150 metri quadri, collocati nel quartiere Prati, di cui Costanzo aveva l'usufrutto, mentre di una nuda proprietà acquistata in questi anni, era la presentatrice ad avere l'intestazione.



Al di fuori del circuito romano, il conduttore aveva altri possedimenti, soprattutto in Toscana, una regione da lui particolarmente amata, come dimostrano le case acquistate a Grosseto, nelle vicinanze delle Terme di Saturnia. La sua residenza estiva era ad Ansedonia, una villa con affaccio sull'Argentario, uno dei suoi luoghi del cuore, dove era solito ritrovarsi con la sua famiglia e dove gradiva anche lavorare, da intellettuale instancabile qual era.

Non troppo distante dalla dimora comprata con sua moglie Maria, a circa 40 km, aveva un'altra proprietà nella località Poderi di Sotto, della metratura di 150 metri quadrati, oltre che a vari terreni nelle vicinanze. Secondo la ricostruzione di Repubblica alcune di queste proprietà sarebbero da dividersi tra i figli Saverio e Camilla.



Oltre a case e appartamenti, Costanzo possedeva anche diritti d'autore e proprietà intellettuali su molti dei suoi lavori, tra cui programmi televisivi, sceneggiature, libri e brani musicali, come la celebre canzone "Se telefonando". La sua eredità dovrebbe essere divisa tra sua moglie Maria De Filippi e i loro figli Saverio, Camilla e Gabriele.