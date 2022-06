Meghan e Harry al Giubileo della Regina ma per loro niente carrozza

Londra - C'erano anche loro. I "ribelli" della Corona inglese. Harry e Meghan non hanno fatto il torto a sua Maestà, la regina Elisabetta che oggi ha festeggiato il suo Giubileo di Platino, di non essere presenti. Da quando hanno scelto di uscire dalla "Farm" e di andare a vivere in America, sono tornati nel Regno Unito soltanto qualche volta. Ma ieri sera sono arrivati a Londra dagli Usa con i piccoli Archie e Lilibet Diana (al suo debutto nel Regno Unito dove sabato compirà un anno), per partecipare comunque, seppur dietro le quinte, all'importante celebrazione dei 70 anni di regno della regina Elisabetta.

Le poche foto che li riguardano, li riprendono in auto e a scherzare con i più piccoli della Casa reale.