Melania lascia Trump. Divorzio da 50 milioni di dollari

Melania incasserà 50 milioni di dollari dalla separazione da Donald Trump. A lei anche due case e l’uso dell’aereo privato. I maligni speculano che abbia firmato una specie di contratto, con cui si impegnava a restare al fianco del marito fino a quando sarebbe rimasto alla Casa Bianca. Non appena il mandato fosse finito, avrebbe avuto la libertà di divorziare, incassando la buonuscita prevista dal contratto post matrimoniale, che contempla il suo nuovo -e imprevisto- ruolo di first lady. «

Se Melania gli infliggesse la suprema umiliazione di lasciarlo mentre è ancora in carica - ha commentato Omarosa - lui troverebbe un modo per punirla». Perciò ogni gesto della First Lady era stato esaminato con la lente di ingrandimento, per individuare i segnali della sua insofferenza. «Liberate Melania!», era lo slogan. Dalla mano di lui rifiutata sulla scaletta dell’Air Force One, al braccio del militare su cui si è appoggiata durante la recente cerimonia del Veterans Day, ogni indizio è stato usato per confermare le speculazioni. Quando la vittoria di Biden sarà certificata, e se il 20 gennaio Donald lascerà la Casa Bianca, si capirà se le illazioni avevano merito.