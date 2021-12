Melania Trump vende un dipinto dei suoi occhi

Melania Trump si dà agli NFT, Non-fungible token, token non fungibili utilizzati per creare scarsità digitale verificabile, e proprietà digitale. La prima opera messa in vendita da Melania Trump si chiama Melania’s Vision ed è un dipinto digitale ad acquerello dei suoi occhi. L’autore è Marc-Antoine Coulon e l’NFT dovrebbe includere anche una registrazione audio dell’ex first lady. Costerà circa 150 dollari e sarà disponibile per l’acquisto tra il 16 dicembre e il 31 dicembre. Questo è solo l’inizio: Melania Trump ha dichiarato che rilascerà NFT a «intervalli regolari» sul suo sito web. Sito web che tra l’altro è gestito da Parler, la piattaforma amata dall’ultradestra americana (e dallo stesso Trump), poi sospesa dal cloud di Amazon.

Melania Trump ha dichiarato che i proventi verranno destinati alla beneficenza, ma non è chiaro né quali enti beneficeranno delle donazioni né quale percentuale dei ricavi verrà trattenuta dalla neo imprenditrice. Secondo Aaron Dorfan, presidente del National Committee for Responsive Philanthropy - intervistato dalla Cnn - questo significa «che la carità non è una parte seria del loro piano. È una manovra di marketing».

La famiglia Trump ha una storia travagliata con gli enti di beneficenza, anche se Melania Trump non è stata direttamente coinvolta in uno scontro su un ente di beneficenza gestito dalla famiglia a New York. Mentre era ancora presidente, Donald Trump ha pagato una multa di 2 milioni di dollari ordinata dal tribunale dopo aver ammesso di aver usato la sua fondazione di beneficenza come un salvadanaio personale. La multa è stata ordinata per essere distribuita tra otto enti di beneficenza. La Fondazione Trump è stata sciolta.