Mia Ceran è incinta e felice tiene il pancino

Milano - Mia Ceran (15 novembre 1986, Treviri) è incinta e ha pubblicato una nuova foto in cui con le mani tiene e mette in bella evidenza il pancino che cresce. Mia Ceran è legata sentimentalmente al giornalista Malcom Pagani, vice direttore di Vanity Fair e figlio di Amedeo Pagani e della scrittrice Barbara Alberti. La loro relazione è tenuta lontano dai riflettori, ma sappiamo che vivono a Roma. Malcom durante la sua carriera ha lavorato all’Unità, a Skysport (con diversi documentari sul calcio), al Manifesto, all’Espresso e al Fatto Quotidiano. Di recente ha scritto con Loredana Berté Traslocando.

Mia Ceran nasce nella piccola città di Treviri nel sud della Germania nel 1986. Il padre è tedesco e di professione fa il dentista, mentre la madre è di Sarajevo e fa la giornalista. Fino all’età di 13 anni vive negli Stati Uniti e più precisamente a Miami con i genitori per poi trasferirsi a Roma. Mia ha confessato che i suoi genitori la portavano spesso in vacanza in Italia all’Argentario e che è cresciuta con questo mito del paese italiano dove “la vita ha un ritmo diverso, nel quale ci si prende cura delle persone, nel quale c’è godimento della vita, godimento del bello“. A Roma studia alla John Cabot University, e a 18 riesce a iniziare a lavorare per la CNN. Parla correttamente cinque lingue.