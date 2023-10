Michele Placido Pirandello cerca attori per il nuovo film in Sicilia

Agrigento - Sono iniziate le riprese del nuovo film “Eterno Visionario” diretto da Michele Placido, che racconta la storia del celebre drammaturgo siciliano Luigi Pirandello, vincitore del premio Nobel. La Sicilia è un elemento imprescindibile all’interno dei set di questa pellicola, in particolare ad Agrigento, la città natale dello scrittore, dove stanno attualmente svolgendo i casting per selezionare comparse.

Le selezioni sono aperte a uomini e donne con un’età compresa tra i 30 e i 70 anni, ed è richiesto che soddisfino determinati requisiti: non devono avere tatuaggi visibili, interventi di chirurgia plastica evidenti, sopracciglia tatuate, unghie ricostruite, né tagli di capelli o acconciature di tipo moderno. Per le donne, le candidate non devono avere shatush o meches, né capelli troppo lunghi, al massimo fino alle spalle.

Ai selezionati viene richiesta la piena disponibilità lavorativa per un massimo di quattro giorni nell’ultima settimana di ottobre. I casting si svolgono dal 2 al 4 ottobre – dalle ore 09:30 alle 17:30 – presso il foyer del Teatro Luigi Pirandello. Per partecipare basta presentarsi nella sede del teatro in una delle date indicate e nelle fasce orarie di riferimento, Per maggiori informazioni si può scrivere all’indirizzo email casting.eternovisionario@gmail.com o chiamare al numero 320 9197925.

Prodotto da Goldenart Production con Rai Cinema e in co-produzione con la società belga GapBuster, il film uscirà nelle sale cinematografiche con 01 Distribution grazie anche al contributo Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo e della Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e della Sicilia Film Commission. Tra gli attori protagonisti, Fabrizio Bentivoglio che è Luigi Pirandello e Valeria Bruni Tedeschi, nel ruolo della moglie Antonietta Portulano. Con loro nel cast anche Federica Luna Vincenti, che interpreta l’amata Marta Abba e Giancarlo Commare, Aurora Giovinazzo, Michelangelo Placido che saranno invece i tre figli, rispettivamente, Stefano, Lietta e Fausto. Non solo regista, ma anche attore Michele Placido, che presta il volto a Saul Colin, agente e collaboratore di Pirandello.