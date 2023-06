Michelle Hunziker allatta il piccolo Cesare e scoppia in lacrime. VD

Lacrime agli occhi, biberon in mano. Michelle Hunziker è diventata nonna da un paio di mesi, ma sembra che faccia ancora fatica a realizzare che sua figlia Aurora Ramazzotti abbia dato alla luce un bebè. Sarà perché Cesare, che l’influencer ha avuto dal compagno Goffredo Cerza, assomiglia davvero tanto alla mamma. Così, la conduttrice e showgirl svizzera si è ritrovata ad allattare il nipotino in preda a emozioni fortissime.

A raccontarlo attraverso una storia Instagram è stata proprio Aurora Ramazzotti. Nelle immagini si vede Michelle Hunziker tenere in braccio e allattare con il biberon il piccolo Cesare. In fin dei conti è mamma di tre figlie e l’esperienza maturata negli anni le consente di farlo con una certa naturalezza. Eppure proprio non riesce a trattenere le lacrime. Michelle osserva il bimbo succhiare il latte, poi volge lo sguardo verso la figlia davanti a lei e sorride. Una risata che si tramuta rapidamente in un pianto di gioia ed emozione.

«Piangi perché mi somiglia?» le chiede felice Aurora. La risposta di nonna Michelle è affermativa, spontanea e diretta: «Ogni volta che lo guardo mi viene da piangere, perché ti assomiglia, perché è pazzesco. La vita è pazzesca!». Non è la prima volta che la conduttrice svizzera viene ripresa in compagnia del piccolo Cesare, a cui sta dedicando tutte le attenzioni possibili. In una recente intervista al magazine F, la Hunziker aveva confessato: «Quando ho in braccio Cesare gli dico “amore della nonna”, con gli altri mi piace anche “mamma al cubo”. Capisco però chi prova un po’ di fastidio, perché la parola nonna è subito collegata alla terza età».