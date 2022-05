Michelle Hunziker arriva il bacio con il nuovo fidanzato Giovanni Angiolini

“Si sono baciati, ecco”. Michelle Hunziker non più single, scoperta durante la vacanza a Parigi

Le voci di un nuovo flirt di Michelle Hunziker giravano da tempo, e adesso la conferma fotografica arriva da Chi. Dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, il cuore della Hunziker ha ripreso a battere con Giovanni Angiolini, chirurgo ortopedico, con cui era già stata pizzicata in Sardegna e in un hotel milanese.

Adesso non ci sono più dubbi e anche coloro che ancora non ci credevano ora lo hanno capito. Fondamentale è stato l’operato dei paparazzi del settimanale ‘Chi’, che hanno beccato la conduttrice televisiva in dolcissima compagnia. Ma non c’è stato solamente un bellissimo abbraccio, ma anche un bacio meraviglioso che ha confermato l’intimità tra i due. E tutti i dettagli su questa fuga amorosa sono stati riportati dal settimanale di Alfonso Signorini.

Oltre che del nuovo fidanzato, di Michelle Hunziker si è parlato anche di un altro aspetto meno bello. Infatti, è risultata positiva al coronavirus ed è stata sostituita da Valeria Graci nella puntata del 9 maggio di ‘Striscia la Notizia: “Michelle Hunziker positiva al tampone rapido: ieri sera non ha potuto condurre Striscia con Gerry Scotti. In attesa del risultato del tampone molecolare, questa sera non potrà esserci”, aveva fatto sapere il tg satirico in un post, pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato: bacio con Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker e il suo nuovo fidanzato sono stati fotografati, mentre stavano trascorrendo un momento straordinario nella capitale francese, Parigi. Il settimanale ‘Chi’ ha parlato di “una romantica fuga a Parigi. La Hunziker e Giovanni si frequentano da qualche mese e le prime foto insieme li ritraevano in Sardegna mentre si scambiavano un bacio con la mascherina, poi Chi li ha sorpresi in un hotel di Milano due settimane fa e, infine, ecco il ricco reportage della loro fuga a Parigi, nostra esclusiva”.

Chi li ha fotografati, mano nella mano, in giro per la capitale francese, dove hanno fatto visita alla Tour Eiffel e assistito a uno spettacolo al Moulin Rouge: “Sono stati insieme fra baci, abbracci, e tenerezze”, ha riportato la rivista. La Hunziker e Angiolini sembrano affiatati e innamorati e soprattutto pronti a vivere la loro storia alla luce del sole.