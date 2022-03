Michelle Hunziker bacia un altro uomo: è l’ex gieffino Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker si è fidanzata dopo soli due mesi dalla rottura con Tomaso Trussardi? Il gossip arriva da un settimanale tedesco che riporta di un bacio con Giovanni Angiolini ex GF

Dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker sembra aver trovato già un nuovo amore. Michelle Hunziker è stata beccata dal settimanale Bunte mentre bacia un altro uomo: è Giovanni Angiolini, ex concorrente del GF. La conduttrice e showgirl è stata immortalata dalle telecamere del settimanale tedesco “Bunte” in compagnia di Giovanni Angiolini, un volto noto al mondo dello spettacolo. Di professione chirurgo, l’uomo ha alle spalle un’esperienza televisiva: ha partecipato anni fa a un’edizione del Grande Fratello. Sui social è molto seguito, con 370 mila followers su Instagram.

Il bacio tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

La notizia è stata lanciata dal settimanale tedesco Bunte che li ha beccati mentre si scambiavano un tenero bacio. A poco meno di due mesi dall'annuncio della separazione, la conduttrice sembra aver archiviato definitivamente il matrimonio. Oggi sarebbe già impegnata con il medico più bello d'Italia, ex concorrente del Grande Fratello 14.

Bunte, settimanale tedesco, lancia l'indiscrezione con tanto di foto: "Questo è il nuovo amore di Michelle Hunziker" titola, poi mostra la famosa conduttrice che bacia Giovanni Angiolini, il medico più bello d'Italia che ha partecipato al Grande Fratello 14. Dopo il matrimonio naufragato con Tomaso Trussardi, Michelle torna a far battere il suo cuore con un uomo che il settimanale descrive come ‘una divinità romana‘, per i suoi addominali scolpiti. A rendere pubblica la fotografia del bacio è il settimanale Chi, attraverso le storie del suo profilo Instagram.

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini è il medico più amato dalle italiane, attratte dal suo bel fisico e dai suoi occhi di ghiaccio. Si è fatto conoscere dal pubblico televisivo nella Casa del Grande Fratello, nel 2015, avventura nella quale ha conosciuto Mary Falconieri con cui ha avuto una relazione, finita burrascosamente dopo il reality. Specializzato in ortopedia, traumatologia, chirurgia protesica e traumatologia sportiva, il classe '81 è sardo e stando alle informazioni fornite sul suo profilo Facebook, lavora come Chirurgo Ortopedico presso la Casa di Cura Villa Igea ad Acqui Terme, in Piemonte. Dopo l'ex gieffina, è stato fidanzato con la modella Nieves Bolos, storia poi giunta al capolinea. Oggi il medico a quanto pare ha conquistato la conduttrice di successo Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker ha già dimenticato Tomaso Trussardi con un nuovo amore?

Che Michelle Hunziker stia vivendo un periodo d’oro è fuori dubbio, la conduttrice infatti dopo il grande successo del suo show Michelle Impossible si sta godendo il meritato riposto in vacanza, anche per dimenticare le disavventure amorose, la rottura con Tomaso Trussardi, di cui è stata protagonista poco prima del programma andato in onda su Canale 5.

La Hunziker, dopo la fine del suo matrimonio durante un’intervista a Chi aveva ammesso di essere sempre pronta a vivere una nuova storia d’amore confessando: “Sono aperta a quello che mi vogliono far arrivare dal cielo, ho tante persone lassù che mi vogliono bene e che si staranno organizzando”.

Michelle Hunziker, a soli due mesi dalla notizia della separazione, sarebbe stata vista passeggiare in Sardegna mano nella mano con l’ex gieffino Giovanni Angiolini. Stando a quanto riportato dal settimanale tedesco Michelle Hunziker avrebbe scambiato con l’ex gieffino un tenero bacio. Arriverà presto una conferma ufficiale?