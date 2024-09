Michelle Hunziker è fidanzata? La rivelazione a Verissimo: "Sono single"

Michelle Hunziker prima di tornare dietro il bancone di Striscia la Notizia (con Nino Frassica) arriva a Verissimo per raccontarsi. «Ho avuto un'infanzia particolare avevo molti no, mia madre doveva lavorare per sostenerci. Ma questo è stato un grande insegnamento per me. Il mio rapporto con mia figlia Aurora adesso è bellissimo, quando le dicevo dei no lei non capiva il perché ma ora siamo unitissime. Lei e il compagno Goffredo sono molto affiatati e complici. Io non l'ho mai trovata. Sono felicissima. Aurora è stata fortunata ma se lo merita perché ha una grande sensibilità. Goffredo è un 28enne ma ha una consapevolezza da 40enne è molto responsabile. E io e lui siamo molto uniti. Io sono esntrata in sala parto quando è nato Cesare, eravamo noi tre e lì è nata un unione forte». Il ragazzo le scrive una lettera e la fa commuovere: «Ho sempre trovato in te un'alleata, non mi hai mai fatto sentire di troppo.

Non è vero che con la suocera non si va daccorso io e te siamo complici. Ti ringrazio di avermi consegnato il tuo amore piu' grande della vita e per esserci sempre per noi». Insieme a Goffredo condividono la passione per lo sport e per il vino.

Gli ultimi rumors parlano di una Michelle innamorata. Il fortunato sarebbe Matteo Vezzier, sconosciuto al mondo dello spettacolo ma con una carriera più che avviata nel mondo della moda. Come riporta Libero, il fidanzato di Michelle Hunziker sarebbe un manager di spicco nel settore dell’alta moda ma sulla sua vita privata sono carenti le informazioni reperibili. Ma Michelle Hunziker amentisce: «A me piacerebbe trovare qualcuno con cui creare questa complicità. Ora desidero incontrare una persona con cui condividere momenti spensierati».