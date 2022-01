Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano: è ufficiale

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si separano: arriva la nota ufficiale della coppia

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati e si separano.

Le voci di unapresunta crisi, andavano avanti dal periodo di Natale, quando i settimanali di cronaca rosa hanno cominciato a seminare indizi circa la crisi della coppia. Ad alimentare i sospetti, in particolare, era stata la vacanza da "single" di lei in montagna a San Cassiano, in provincia di Bolzano in compagna di Serena Autieri, collega e sua inseparabile amica.

Nessuna traccia del marito in quelle giornate di spensieratezza: pare infatti che il 38enne abbia raggiunto la moglie e le due figlie solamente nella notte di Capodanno.

Dopo settimane di pettegolezzi, come vi avevamo già annunciato, la coppia decide di ufficializzare la separazione con una nota appena diffusa alla stampa.

"Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine", assicurano la showgirl e l'imprenditore, genitori di Celeste e Sole.



"La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato - si legge ancora nel comunicato stampa - Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso''.

C'è massimo riserbo dunque sulle ragioni che hanno portato i due alla tanto sofferta decisione della separazione, i motivi della rottura restano privati. Nessun dettaglio aggiunto sui rispettivi profili Instagram, dove sono immortalati esclusivamente momenti di spensieratezza e di lavoro, da parte di entrambi.

La storia d'amore tra la conduttrice e l'imprenditore, figlio di Nicola, fondatore dell'omonima casa di moda, andava avanti dal 2011. Poi, il 10 ottobre del 2013 è nata la prima figlia, Sole, a cui è seguito l'arrivo di Celeste, l'8 marzo 2015. Le nozze sono state celebrate invece il 10 ottobre 2014. I due vivevano insieme a Bergamo.