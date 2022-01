Michelle Hunziker e Trussardi si sono lasciati? le indiscrezioni

Sono sempre più insistenti le voci di una crisi matrimoniale tra la showgirl e l'imprenditore. Secondo i rumor la coppia vivrebbe addirittura in due case separate

Michelle Hunziker e Trussardi si sono lasciati? Arrivando le indiscrezioni

Da un po’ di tempo a questa parte i due non si sono più visti in giro insieme, cosa che accada spessissimo prima. Inoltre, sui loro profili social non hanno più pubblicato contenuti insieme.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? "La loro favola traballa"

Si fa un gran parlare, nelle ultime ore, della presunta crisi che Michelle Hunziker starebbe vivendo con il marito Tomaso Trussardi. La coppia, sposata dal 2014 e con due bambine Sole e Celeste, starebbe attraversando un periodo difficile, che li avrebbe portati addirittura a trascorrere le festività natalizie separati. Inoltre, sembrerebbe che non abbiano trascorso nemmeno le vacanze, Natalizie e la notte di San Silvestro, insieme. Stando a quanto riportano fonti affidabili e molto vicini alla coppia, la crisi sarebbe cominciata da già mesi addietro, anche se non era ancora percepibile dai loro fan.

La notizia è stata lanciata dal settimanale Diva e donna, che ha dedicato la copertina dell'ultimo numero alla coppia. "Sono in crisi? La loro favola traballa", titola la rivista, lasciando intendere che la relazione tra Michelle e Tomaso sia al giro di boa. A fine novembre la coppia è stata vista insieme al circuito Paul Ricard, dove la conduttrice è scesa in pista per un progetto legato alle donne nel mondo dello sport. Poi la coppia è sparita dai social network e le voci sulla presunta crisi sono iniziate a circolare insistenti.

La loro meravigliosa storia d’amore sembra giunta al termine, anche se in molti già lo sospettavano. Si sono sposati nel 2014, ma la loro frequentazione ha inizio nel 2011 e dopo due anni è nata la loro prima figlia, Sole. Si sono costruiti una famiglia, ancora prima di convolare a nozze. Dopo due anni dalla loro unione legale e spirituale, è la nata una seconda bambina, che hanno scelto di chiamare Celeste.

Le cose procedevano a gonfie vele per i due coniugi, che ci tenevano informati sulla loro vita attraverso i social network. La loro splendida famiglia, di cui fa parte anche Aurora, nata dal precedente matrimonio di Michelle, ci ha fatto sorridere più volte.

"Secondo persone molto vicine alla coppia - riporta il settimanale di gossip - pare che questa crisi sia scoppiata qualche settimana fa". Una crisi recente, dunque, che con le festività natalizie appena trascorse li avrebbe portati ad un allontanamento, tanto che la coppia non avrebbe passato insieme neppure la vigilia di Natale.

Dicembre è stato un mese fitto di impegni professionali per la showgirl di origini svizzere, per questo in molti pensano che la distanza tra i due sia stata alimentata anche dal lavoro. Il gossip sulla crisi matrimoniale tra la Hunziker e Trussardi, però, parla anche di altro. Secondo quanto riferito dalla rivista, i due avrebbero preso le distanze anche fisicamente, vivendo lontani l'uno dall'altra. "Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vivrebbero in due case distinte da fine novembre. Lei a Milano con le bambine, mentre lui vive la sua quotidianità a Bergamo", riferisce il settimanale.

La coppia, al momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, ma poche settimane fa - al settimanale Chi - Michelle Hunziker aveva rivelato: "Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri per riprendere in mano la mia vita, senza togliere nulla alle persone che amo". Un modo per dare spazio a se stessa, ha chiarito la showgirl, ma che oggi potrebbe nascondere altro.