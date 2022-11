Le indiscrezioni volano da settimane oramai e nel cuore dei fan più affezionati si sta riaccendendo una speranza sempre più forte. Dagli indizi racconti qua e là, attraverso avvistamenti e post sospetti, sembrerebbe che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si stiano rifrequentando di nuovo.

I due non si sono mai del tutto allontanati in realtà e spesso sono stati visti assieme per passare il tempo con le loro due figlie, ma adesso sembrerebbe che sotto ci sia qualcosa di più che l'essere genitori.

Michelle Hunziker e Trussardi sono tornati insieme? I due insieme a cena

La conduttrice tv si mette in ghingheri, lui la aspetta nel locale di famiglia. Lei alza il calice, lui si lascia fotografare sorridente mentre si abbracciano.

Le immagini diffuse direttamente sul profilo Instagram Tomaso, che non è per nulla una persona avvezza a pubblicare contenuti privati sulla sua pagina, non lasciano molti dubbi. Nella serata dello scorso 14 novembre, infatti, Trussardi stesso ha pubblicato delle stories su Instagram nel suo nuovo ristorante "Trussardi alla Scala" e in sua compagnia c'era proprio Michelle Hunziker. Stando alle foto, inoltre, non si trattava di un'uscita di famiglia con le bambine, ma sembrerebbe un vero e proprio appuntamento per stare insieme.

Inoltre, la Hunziker ha anche pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui è ritratta assieme al cane di Tomaso, Odino.

Poi lui ha filmato le sue ore in negozio, tra vetrine e clienti, per passare alla tavolata con Vittorio Feltri, che – guarda caso era stato proprio il Cupido di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Intanto la conduttrice tv mostrava nelle Storie come si stava preparando per uscire: dai capelli al trucco. E quando finalmente è stata pronta, è comparsa sui social tra le braccia del marito. Lei alza il calice e brinda sorridendo all’obiettivo, lui la fotografa e la posta sul suo profilo orgoglioso. E infine, ecco spuntare la foto di coppia sorridenti più che mai e abbracciati come una volta.

La foto è stata poi anche ripresa anche dallo stesso Trussardi nelle sue storie. Sembrerebbe quindi che i due abbiano ritrovato la quotidianità persa molto tempo fa e che stiano provando a ritrovarsi non solo come genitori ma proprio come coppia.

Tomaso Trussardi Instagram stories: le sue dichiarazioni sull'ex moglie Michelle Hunziker

In un'intervista al Corriere, infine, Tomaso ha parlato del suo rapporto con Michelle Hunziker negli ultimi mesi: "Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie. Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini". Che sia questo un punto di partenza per vederli di nuovo assieme? Oppure si sono riavvicinati solamente per le figlie?