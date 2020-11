Michelle Hunziker, incidente in tv: il vestito si strappa in diretta

Torino - Imprevisto ieri sera durante la puntata di All Together Now su Canale5: la presentatrice si stava esibendo insieme a Rita Pavone e Anna Tatangelo quando all’improvviso il vestito bianco e nero che indossava si è rotto nella parte posteriore lasciandola seminuda. L'ex di Gigi D'Alessio, accortasi immediatamente dell’incidente, l’ha abbracciata per nascondere le parti rimaste scoperte e toglierla dall'imbarazzo. La Hunziker, però, la prende sorridendo e con la sua proverbiale ironia commenta: "Scusate nella foga si è completamente spaccato il vestito, vado in camerino a ricucire..." ha esclamato la Hunziker, rimediando all’incidente con un sorriso.