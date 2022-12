Michelle Hunziker posa in bikini ad alta quota: fisico mozzafiato

Fisico mozzafiato – Michelle Hunziker ha 45 anni (ne compirà 46 il 24 gennaio) e il suo fisico è invidiabile, tonico e scolpito proprio come quando, appena ragazzina, ha iniziato a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Da sempre amante dello sport, tra fitness e karate, è in forma perfetta e anche in montagna non perde occasione di sfoggiare il fisico asciutto in costume. Una passione tramandata anche a sua figlia Aurora Ramazzotti, incinta del suo primogenito, che anche con il pancione non rinuncia allo sport.



In bikini bianco e senza trucco posa per i social sfoggiando addominali d'acciaio e un lato B perfetto. La conduttrice sta trascorrendo qualche giorno in Alta Badia insieme all'amica Serena Autieri e all'ex marito (ma forse non più ex) Tomaso Trussardi. Le Dolomiti offrono uno sfondo incantevole, ma il corpo tonico e scolpito di Michelle cattura tutta l'attenzione.



Michelle Hunziker, vacanze sulla neve

In vacanza con una comitiva speciale - Michelle Hunziker è in vacanza in Alta Badia con una compagnia speciale. Insieme a lei c'è la fedele amica Serena Autieri, confidente e compagna di mille avventure. Le due sono solite trascorrere qualche giorno tra i monti in estate ma quest'anno l'appuntamento era saltato e così hanno deciso di recuperare nel periodo delle feste. Ma soprattutto insieme alla conduttrice c'è Tomaso Trussardi, da cui ha annunciato la separazione un anno fa ma a cui è più vicina che mai.