Michelle Hunziker si è lasciata con Alessandro Carollo

La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo è finita già da qualche settimana, con grande dispiacere dei fan della showgirl svizzera che finalmente vedevano la conduttrice felice e radiosa accanto all'ortopedico. I due hanno trascorso anche le vacanze di Natale insieme alle figlie di lei, Sole e Celeste, segno che sembrava che la relazione stesse andando avanti per il verso migliore. Poi, però sono arrivate le prime voci di crisi, causate dall'assenza di foto o paparazzate insieme e, solo dopo settimane, lo scoop su Chi: Michelle e Alessandro si sono lasciati. Ad aver messo il punto definitivo sarebbe stata lei a causa dei numerosi impegni di lavoro, la distanza tra i due e le sue figlie, su cui vuole concentrarsi ed essere sempre presente.

Alessandro Carollo non aveva condiviso nulla sulla sua rottura con Michelle Hunziker, almeno fino ad ora. L'osteopata ha pubblicato una citazione dal libro "Le pagine della nostra vita", basato su una lunghissima e intensa storia d'amore: «Non sono una persona speciale.

Sono un uomo normale con pensieri normali e una vita normale. Non ci sono monumenti dedicati a me, il mio nome sarà dimenticato. In una cosa sono riuscito in maniera assolutamente eccezionale. Ho amato una donna con tutto il cuore, e tutta l'anima per me questo è sempre stato sufficiente».

La frase così romantica ha fatto insospettire i fan di Michelle Hunziker che hanno pensato fosse una frecciatina velata nei suoi confronti: forse Carollo non si è sentito amato abbastanza dalla sua fidanzata, mentre lui ha dato "tutto il suo cuore"? Per adesso non si sa ancora nulla e Michelle è troppo impegnata tra la carriera e le sue figlie, e forse la risposta sta tutta qui.